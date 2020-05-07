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THY'den Uçuşlar İçin Önemli Karar

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THY'den Uçuşlar İçin Önemli Karar
Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs önlemleri kapsamında ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, gelincik, sürüngen ve kemirgen gibi evcil olmayan hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişi ikinci bir d

Konuyla ilgili olarak THY resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan duyuru ile taşıma amacı fark etmeksizin tüm ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, gelincik, sürüngen ve kemirgen gibi evcil olmayan hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişi ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır" denildi.


14 GÜN KARANTİNA ŞARTI

Evcil hayvanlara ilişkin olarak yapılan açıklamada ise, "Ticari amaçlı olmayan sağlık kartı sahibi köpek, kedi, kuş, süs balığı gibi evcil hayvanların ise yolcu ile beraber seyahat (PETC/AVIH/ESAN/SVAN) edebilmesine izin verilmiştir. Ancak yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan hayvanın, hayvan sahibi ile beraber 14 gün izolasyonunun sağlanması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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