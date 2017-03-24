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THY'den flaş açıklama!

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THY'den flaş açıklama!
Türk Hava Yolları, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’ye yapacağı uçuşlarda yarın başlatacağı elektronik yasak uygulaması ile ilgili açıklama yaptı.

Türk Hava Yolları Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’ye yapacağı uçuşlarda yarın başlatacağı elektronik yasak uygulaması ile ilgili açıklama yaptı.

Türk Hava Yolları basın müşavirliğinden yapılan açıklama şöyle:

"Yolcularımız, uçak içinde sunduğumuz Wi-Fi kullanım olanağıyla cep telefonları ile internet hizmetimizden faydalanabilecekler. İlgili elektronik eşyalar, boarding kapısında teslim edilebileceği için, yolcularımız uçak kapısına kadar cihazlarını kullanabilecekler. Transfer yolcularımızın söz konusu cihazlarını İstanbul varışlarında boarding kapısında teslim etmeleri yeterli olacak.

CHECK-IN ESNASINDA VERİLMEZSE...

Yolcularımızın elektronik eşyalarını check-in esnasında bagaja vermeyi tercih etmemesi durumunda, elektronik cihazlar İstanbul’da boarding işlemi sırasında etiket karşılığı teslim alınarak itinalı bir şekilde özel bagajlarla taşınacak. Görevli personellerimiz varış sonrasında belirlenen dağıtım yerinde yolcu bagaj etiketi - cihaz eşleşmesi yaparak elektronik cihazları sahiplerine teslim edecekler.

Neden bunu yapıyoruz; Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’ın ilgili kurumlarınca tebliğ edilen kurallar doğrultusunda; 25 Mart 2017 tarihi itibariyle, Türkiye çıkışlı Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’a gerçekleşecek uçuşlarda, standart boyutlardaki akıllı cep telefonundan büyük elektronik cihazlar (tıbbi cihazlar haricinde) kabin içinde (yolcu beraberinde) taşınamayacak. Bu uygulama kapsamında tüm dizüstü bilgisayarlar, tabletler, fotoğraf makineleri’ e-kitap okuyucular ve oyun konsollarının uçak altı bagajına verilmesi gerekiyor. Birleşik Krallık’a düzenlenen uçuşlarda kabin içinde fotoğraf makinesi taşınmasına ilişkin bir kısıt bulunmamakta. Bu uygulama Türkiye çıkışlı uçuşlarda geçerli olup, ABD ve Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye düzenlenecek seferlerde geçerli değildir"

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