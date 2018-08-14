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THY'den Flaş ABD kararı!

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THY'den Flaş ABD kararı!
Türk Hava Yolları (THY), ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeyeceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" dedi.

TÜRK TELEKOM DA REKLAM VERMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Türk Telekom, ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizinin ardından Türk Lirası'nın rekor düzeyde değer kaybetmesiyle başlatılan 'ABD'ye reklam verme' kampanyasına dahil oldu. Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türk Telekom ailesi olarak biz de 'ABD'ye reklam verme' kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" ifadesini kullandı.

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