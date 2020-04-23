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THY'den 23 Nisan'a Özel Anlamlı Uçuş

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THY'den 23 Nisan'a Özel Anlamlı Uçuş
Türk Hava Yolları 23 Nisan'ın 100'üncü yılına özel olarak TK1920 sefer sayılı uçağıyla Ankara semalarında ay yıldız çizecek uçuş yaptı.

Türk Hava Yolları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu sabah 09:00’da özel bir uçuş düzenledi.

Bayrak Taşıyıcı Havayolu, 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısını TK1920 olarak belirlediği uçuş ile ilgili sosyal medya hesaplarından da teaser içerikleri paylaştı.

Gerçekleştirilecek bu özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de an be an takip edildi. Türk Hava Yolları’nın bu özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi ise bu akşam saat tam 19:20’de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

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