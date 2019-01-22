THY yönetim kurulu başkanı konuştu. Bir saat erken çıkın

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin 1-3 Mart tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Aycı "45 saate ayrılmış taşınma süreci olacak" dedi. Aycı, yolcuların yola en az 1 saat erken çıkmaları tavsiyesinde bulundu.

TAŞINMA SÜRECİ 45 SAATTE TAMAMLANACAK

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, NTV canlı yayınında konuya ilişkin şunları söyledi: "45 saate ayrılmış taşınma süreci olacak. Buradaki taşınma süresi boyunca özellikle yoğunluğun oluşacağı yer Basın Ekspres yolu üzeri olacak. Çünkü en önemli yol orası şu anda. Gece yarısı 03..00’te başlayacak. Bu 45 saat içerisinde de bazı uçaklarımız boş olarak intikal uçuşu yapacaklar. 170 civarı uçak. Bir kısım uçak da kalktıkları yerden yolcuları alacak gelecekler."

YOL VE SAATLER BELİRLENECEK

Aycı açıklamasının devamında "İstanbullulardan bizi mazur görmelerini, onların dünyanın en büyük havalimanını kullanmaları esnasında, bu taşınma sürecini geçici olduğunu, sabır göstermelerini rica edeceğim.

Basın Ekspres Yolu en önemli yer. Kapanıp kapanmayacağı konusunda bir şey söyleyemem. Bize gösterilen güzergahta, bize verilen saatler arasında biz işimizi, görevimizi yapacağız. Son derece profesyonel taşıyıcılarla beraber yürütülüyor bu süreç planlandı, hazırlandı, denemeleri yapıldı" şeklinde konuştu.

12 SAATLİK BİR SÜREDE UÇUŞ OLMAYACAK

Aycı'nın açıklamasında öne çıkan satırbaşları şöyle: "Kısa süre uçuşlarda azalma olacak, kademe kademe artış olacak. Zaten biletlerimizin satışlarını buna göre ayarlıyoruz. Burası saatlik kapasitesi anlamıyla da, kullanılan binasıyla da terminaliyle de içerideki tüm tesisleriyle faaliyete geçecek.

çuş yapmadığımız 12 saatlik bir süre var. 45 saatin içerisindeki 12 saatlik bir süre. Onu ilan eder etmez de tüm yolcularımız bilgilenmiş olacaklar. Taşınma devam edecek. Ancak 45 saat içerisinde ara ara uçuşa devam edeceğiz.

BİR SAAT ERKEN ÇIKSINLAR

Atatürk Havalimanı’na business jetler inecek, VIP uçaklar inecek, kargo uçakları inecek. Yolculardan 3 Mart itibariyle en az bir saat daha erken gelmelerini tavsiye ediyorum. Burada bir miktar daha fazla yürüyüş var. Yolcuları yönlendirmek için havalimanında yüzlerce personel bekliyor olacak ama ne olursa olsun en az bir saat erken gelmelerini tavsiye ediyoruz."