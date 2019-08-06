THY YENİ KIYAFETLERİNİ TANITTI

Türk Hava Yolları (THY) kabin ekipleri, uzun menzilli rotalarda yeni üniformalarını kullanmaya başladı.

THY'nin 85. yılı nedeniyle tasarlattığı, farklı iklimlerdeki uzun menzilli uçuşlarda sıkı testlerden geçirilen, bayrak kırmızısı ve antrasit gri renklerindeki yeni kabin kıyafetleri, 25 bin personel için birebir ölçü alınarak kişiye özel dikildi. İşte Türk Hava Yolları'nın yeni ekip kıyafetleri...

Türk Hava Yolları (THY) kabin ekipleri, uzun menzilli rotalarda yeni üniformalarını kullanmaya başladı.THY'nin 85. yılı nedeniyle tasarlattığı, farklı iklimlerdeki uzun menzilli uçuşlarda sıkı testlerden geçirilen, bayrak kırmızısı ve antrasit gri renklerindeki yeni kabin kıyafetleri, 25 bin personel için birebir ölçü alınarak kişiye özel dikildi. İstanbul Havalimanı THY Kabin Terminali'nde düzenlenen etkinlikte, İtalyan tasarımcı Ettore Bilotta'nın hazırladığı kabin kıyafetleri tanıtıldı.

Kabin memurlarından Eda Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni üniformaları çok beğendiğini, kıyafetlerin hem şık hem rahat ve kullanışlı olduğunu belirtti.Akar, THY ailesinin bu üniformalarla yepyeni bir sayfa açtığını ifade ederek, "Bugün göklerde çok daha fazla dikkat çekici hale geldik. Bence, gözler bundan sonra daha fazla üzerimizde olacak" dedi.