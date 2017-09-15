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THY uçak arıyor

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THY uçak arıyor
Geçtiğimiz hafta babası vefat eden Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşiye havalimanı'nda görev yapan gazeteciler taziye ziyaretinde bulundu.

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA), Türkiye'den hava yoluyla gelen malların kapsamlı taranmasını gerektiren yeni bir güvenlik yönetmeliği yayınlayacağını açıklayan Ekşi "Güvenlik prosedürlerindeki değişikliğin kargoya yönelik yeni tehditlere karşılık verebilmek ve havacılıkta küresel güvenlik eşiğini yükseltmek için yapıldığını ifade edildi.Bu zaten yapılıyordu. Amerika bazı ülkelerden gelen kargolarda özel arama istiyor. Onunla alakalı biz TSA onaylı X-Rayler alıyoruz. Kargoda çok fazla problem çıkacağını beklemiyoruz. İlave eleman koyuyorsunuz. 3 kişiyle yapacağımız işi 5 kişiyle yapmış oluyorsunuz. Paleti eskiden bir bütün olarak gönderirken şimdi bunları ayır tek tek X-Rayden geçir diyor.Kargo bütün olunca zaman zaman içindeki bir şeyi tespit etmek zorlaşabiliyor.Kargo bizi fazla üzmez orada ilave eleman alır koyarız ama yolcuyu öyle yapamıyorsunuz. Kargoyu zamanında ulaştırırım 10 lira kazanacağıma 9 lira kazanırım. Kargoda çok fazla bir endişemiz yok.TSAnın karıştığı yer uçak altına gelmeden önce kargonun depoda ellenmesindeki güvenlik kriterlerine ile ilgili. TSA yaklaşık 2 ayda bir gelip burada inceleme yapıyor." dedi.

THY BÜŞRA'YA SPONSOR

Rio Paralimpik Olimpiyatları'na katılarak ilk Türk kadın tenisçi ünvanını kazanan ortopedik engelli Büşra Ün'e spnsor olduklarını belirten Ekşi," Büşraya sponsor olduk ve  elimizden geleni yapacağız.Her önüne gelen bize de sponsor ol diyor. İstemenin sonu yok, bizim de belli bir bütçemiz var. O bütçe içerisinde kalmamız gerekiyor. Ona da dikkat edilmesi lazım.  şeklinde konuştu.

Geçen yıl 35 adet uçağın yerde beklediği ve bu sene son durumun sorulması üzerine Bilal Ekşi; "Şu an uçak arıyoruz. Hatta Emirates'in indirdiği uçaklar vardı, B787-900 ve A350 uçakları. Dünyada gidip bakmadığımız yer kalmadı. Dünyada da genelde bir iyileşme var. O yüzden şu anda uçak arıyoruz. Bu sene Rusyada charter taleplerimizi durdurduk. Uçağımız olmadığı için. İnşallah gelecek sene zaten öyle bir şey düşünmüyoruz. Gelecek sene uçakları çok daha fazla koşturacağız. Eğer geniş gövde uçağı bulabilirsek wet lease olarak almaya çalışacağız." dedi.

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