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THY Ne Zaman Taşınacak?

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THY Ne Zaman Taşınacak?
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2017 yılını finansal rekorla kapatacaklarını belirtti. THY’nin Ekim 2018’de 3. havalimanına geçeceğini hatırlatan Ekşi, “2019’u büyük bir şevkle bekliyoruz. 2019, Türk Hava Yolları’nın atılım yılı haline gelecekt

Atatürk Havalimanı dış hatlar gidiş katında gazetecilere açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi şunları söyledi: "Türk Hava Yolları yüzde 9'un üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. Finansal olarak ta inşallah rekor bir sonuçla kapatacağız. 2018'de daha büyük umutlarla giriyoruz. Şuandaki rakamlar 2017'nin 2018'den daha iyi geçeceğini gösteriyor. Bu Havalimanı'ndaki son yılbaşı kutlamamız. 2018 yılında 29 Ekim'de Yeni Havalimanı'na geçeceğiz. Yeni Havalimanı büyük bir heyecan oluşturuyor. Bizim için büyük imkanlar sağlayacak. Türk Hava Yolları'na bu Havalimanı çok güzel hizmetlerde bulundu. İnşallah yeni havalimanımız buradan daha iyi imkanlarla Türk sivil havacılığının önünü açacaktır. THY'nin önünü açacaktır. 2019'u büyük aşk ve şevk ile bekliyoruz. 2019 THY'nin atılım yılı haline gelecektir" dedi.

 

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