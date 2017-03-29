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THY, Atlas Global, şimdi de Pegasus. Hamleler ardı ardına geldi

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THY, Atlas Global, şimdi de Pegasus. Hamleler ardı ardına geldi
ABD ve İngiltere'nin uyguladığı kabin içi elektronik eşya yasağına yeni hizmetlerle cevap veren havayolu firmalarına Pegasus da eklendi. Pegasus Üst Yöneticisi Mehmet Nane,"Zor, oyunu bozarmış. Belki bu sayede biz de böyle bir yeni servis sunmaya başlayac

Pegasus Üst Yöneticisi Mehmet Nane, cep telefonları dışındaki elektronik cihazların uçak kabininde taşınmasını yasaklama yönündeki karara farklı açılardan bakılabileceğini söyledi.

Düz mantıkla bakıldığında bu yasakların iki boyutu olabileceğine işaret eden Nane, "Bu yasakları, iki şekilde yorumlayabiliriz; gerçekten burada bir tehdit var ve bu tehdide karşı, tehdit bertaraf edilene kadar önlem alınıyor. Diğer boyutta baktığımızda Türkiye'den çok güçlü markalar çıkmaya başladı, burada rekabet edemiyorlar, devlet eliyle bu rekabeti engellemeye yönelik bir girişim. Kalbim diyor ki böyle bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.

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