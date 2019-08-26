Medyafaresi.com'un haberine göre; THK yönetimi, önceki yönetimle ilgili çok sayıda başlıkta teftiş ve denetim birimlerinin tespit ettiği usulsüzlükler olduğunu öne sürerek bu iddialarını ilgili bakanlık ve kurumlarla paylaştı ve suç duyurusunda bulundu.
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THK'YA DAVA AÇILDI!
Türk Hava Kurumu’nda (THK) yönetim değişikliğinin ardından gelen yeni yönetim, 8 yıllık süreçte kurumun içinin türlü yollarla boşaltıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.
Etiketler: THK, Dava, Hava Kurumu
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- 09:44 - MURAT BAŞOĞLU, YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜLDÜ!
- 09:32 - TSK'DA, 5 GENERAL İSTİFA ETTİ!
- 09:25 - THK'YA DAVA AÇILDI!
- 09:24 - ABD, AKP'Yİ BÖLMEK Mİ İSTİYOR?
- 16:42 - TÜRKİYE'NİN OSCAR ADAY ADAYI BELLİ OLDU!
- 16:34 - AKAR: MÜŞTEREK HAREKAT MERKEZİ FAALİYETE BAŞLADI!
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