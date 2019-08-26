THK'YA DAVA AÇILDI!

Türk Hava Kurumu’nda (THK) yönetim değişikliğinin ardından gelen yeni yönetim, 8 yıllık süreçte kurumun içinin türlü yollarla boşaltıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Medyafaresi.com'un haberine göre; THK yönetimi, önceki yönetimle ilgili çok sayıda başlıkta teftiş ve denetim birimlerinin tespit ettiği usulsüzlükler olduğunu öne sürerek bu iddialarını ilgili bakanlık ve kurumlarla paylaştı ve suç duyurusunda bulundu.