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THK'YA DAVA AÇILDI!

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THK'YA DAVA AÇILDI!
Türk Hava Kurumu’nda (THK) yönetim değişikliğinin ardından gelen yeni yönetim, 8 yıllık süreçte kurumun içinin türlü yollarla boşaltıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Medyafaresi.com'un haberine göre; THK yönetimi, önceki yönetimle ilgili çok sayıda başlıkta teftiş ve denetim birimlerinin tespit ettiği usulsüzlükler olduğunu öne sürerek bu iddialarını ilgili bakanlık ve kurumlarla paylaştı ve suç duyurusunda bulundu.

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