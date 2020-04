This is The Matrix Pandemi Kardeşim!

Zuhal Kardeniz En az sizler kadar sıkkın benden , kocaman bir merhaba. Karantinanın bilmem kaçıncı günündeyiz. (sürecin başından beri takip etmemeyi seçtiğimden bilmiyorum rakamsal karşılığını) Böyle zamanlarda ne yapmak gerekir? Nasıl davranmak en doğrusudur? Ve ne iyi gelir? Bilemediğimden amatör bir karantina insanı olmayı deneyimlemeye karar verdim... Ayrıca nereden bilelim, her gün distopik bir filmin başrolü olmuyoruz ki... İzlemek, gözlemlemek daha evla diye inandım. Aralarından bana iyi gelen olursa yaparım diye düşündüğümü de itiraf etmeliyim. Kimimiz Dostoyevski romanlarından fırlamışçasına ekmek yapımına vurdu kendini. Herkes fırıncı kökenliymiş ülkede. Kendimi büyük yeteneksiz hissettim...Fakat alafranga ekmek imalatından lahmacun yapımına sıçramamız uzun sürmedi. Çünkü Ortadoğulu olmak şahane bir şeydir kabul edelim. Ayrıca lahmacun pizzayı döver net fikrim... Kimimiz yoga ve pilatese adadı günlerini ve çok geçmeden elastik cumhuriyetlerini ilan ettiler. Bu konuda da hiç yetenekli değilim. Kıskanıyorum herhalde ben yetenekli insanları... İşi spor olan arkadaşlar ise altını kıstı bu organizasyonlarının, neredeyse yok miktarda video paylaştılar. Gençlerin önünü açmak diye buna derim... Tiyatrolar mesela, koşa koşa neden oyun paylaştı? (hepsi korkunç ses kalitesi ve görüntü kalitesine sahipti üstelik) neden mi? pandemi tiyatrosuz atlatılamazdı çünkü. Sezon da salonlar tıklım tıklım, iğne atsan yere düşmezdi sanki o derece... Çünkü biz Londra da yaşıyoruz ya. (buraya iki gözünü kapatan maymun emojisi koymak isterdim) Gelelim müzisyen dostlara. Başlarda çok masum olan canlı yayında şarkı söyleme fikri giderek başka bir şeye dönüştü. (bunu kaliteli ve güzel yapan dostları ayırmak isterim...) Yazarlar kitap okudu, herhalde okumaya teşvik operasyonuydu bunu da anlamlandıramadım. Ama en anlam veremediğim yayın biçimi amiyane tabirle 'arkadaş geyiklerini' yayınlama ihtiyacı duyanlardı. Ufo gibi bir şeydi, dünya bile tanımlayamadı bu ihtiyacı. Sevdiğim şeylerde oldu tabii. Mesela çocuklar sıkılmasın diye, eğitimini, bigisini, görgüsünü ve yeteneklerini kullanarak hızlı bir kurgu ile aksiyon alanları kalbimle alkışladım. Masallar okudu oyuncu bazı dostlar...Ne şahane bir girişim. Masallar ne güzeldir küçük insanlar için düşünsenize. Hayatın pause düğmesine aniden basılmışken onların zihinleri kararmasın renkli dünyaları rengarenk olsun, yaratıcı imgelemeleri çalışmaya devam etsin, sıkışmış ve hapsedilmiş gibi hissetmesinler diye yapılmış şeker kokan ve umut veren bir eylem. Dünya sanatçıları mesala, yaptıkları dijital konserler ile dünya sağlık örgütüne ve fedakar sağlık çalışanlarına hatırı sayılır meblağlarda para toplayıp bağışadılar. Amaç var ve yerine ulaşmış mis gibi işte! Bu süreçte bir kamyon şey yapıp bildirmeyenler de var. Bu insanların bir başınalıkla baş ediş şekli alkışa değer değil mi yahu? Hiç alkış ihtiyacı duymayan 'siz sakinler' sizleri kucaklar, bir dost öpücüğü kondururum kendinizle barışık halinize. Aileler aile olmayı hatırladı. Birlikte vakit geçirebilmenin şahaneliği ile tanıştık. Ya da birlikte vakit geçirememenin yoksunluğu ile. Sarılmak, ah sarılmak ne güzel eylemmiş değil mi? Süreç bittiğinde daha çok dokunan ve sarılıp öpme fırsatını kaçırmayan biri olacağım kesin. Kalp kalbe değince duyarmış bir diğerinin sesini... çok doğru! Bakmayın anlattıklarıma iki gülelim diye sataşıyorum, herkes “yalnızlık” hissiyle tanıştı ve bir biçimde bu yalnızlığı kabul etmemek için çocukluktan net hatırlayacağınız o cümleyi kullandı kendi peşrevince... 'acımadı ki'...

Ben ise anlamak üzerine doktora girişimde bulundum. Ve sosyo-empata dönüşmeme 1 var. Herkesi anlamaya çalıştım. Ukala dümbelekleri ve dediğim dedik senfonik düdükler dahil...

Depremle jeofizik mühendisi, sonic patlamayla uçak mühendisi, pandemiyle ne idüğü belirsiz bir mühendisliğe ve tıp doktorluğuna imza attık yine topluca. Çok seviyorum ülkemi hızlı anlıyor. Hemen uyumlanıyor. Ne kadar uyarsa o kadar istiyor bir yanı malum, canım Sezen!in dediği gibi. Ama öğrenmiyor öyle üstten üstten yetiyor çünkü bize. Bilmeme halini seviyoruz, belki de yıllardır böyle ayakta kalıyoruzdur. Olsun yine de seviyorum yurdum insanını yoksulluğunu bile dert etmeden uyumlanıyor hızlıca. Dünyanın hiçbir ülkesinde bulamazsınız böyle bir insan biçimi. Komple komplo teoriler dinlediniz...

Gelelim aslında neler oluyor kısmına? O kadar çok senaryo var ki yazmaya kalksam köşe yazısı değil yazı dizisi olur.

1-Üst akılın emri ile evlere çekilen insanlık doğanın yakasını bıraktı ve tabiat ana nefes aldı. Bu iyi bir teori. 2-Dünyanın ısınma hızını kontrol altına almak lazımdı teorinin devamı, bu da fena değil. 3-Dijital hayata hızlı bir geçiş planı hmmmm düşündürücü ama asla aptalca değil. Ve daha bir sürü var dedim ya yazmakla bitmez... Evet hepimizin ucundan kıyısından bildiği elektronik para hadidesi gittikçe büyüyor-muş bunu kontrol altına almaya çalışılıyor-mış... Yahu ayranımız yok içmeye bitcoin ile gideriz..... dediğinizi duyar gibiyim. Evet hepimizin çok hakim olmadığı bu konu maalesef dünyanın odağı şu sıralar. Merak etmeyin onun yumurtası da kapıya dayanınca kompetanı oluruz iki günde. Melekler de bizi görecek mi?

Şangay'da yaşayan Türk bir profesörün gözlem niteliğinde ki yazısı ulaştı elime... İnsanların kafasına koluna çip takmak yerine tüm ülkenin heryerini çiplendirmiş meğer çekik abiler bu süreçte. Nefes alsanız, afedersiniz gaz çıkarsanız sistem sizi görüyor ve duyuyor. Kullandığımız akıllı telefonlar sayesinde arama motorları bizi mi dinliyo oluuuum? durumundan geldiğimiz bu nokta beni feci korkutmuyor değil.

Kabul sistem babamız, dünya evimiz evet ama bu çukurda 'biri bizi gözetliyor mu?' acaba diye yaşamak çok eğlencelimi bilemedim. Buna çok teşne olan bir kısım var tabii dünya da peki olmayanlar ne yapacağız? Bize matrix filminde ki gibi 'zion'mu kuracaklar oraya mı dehleyecekler? Kafamıza çip mi takacaklar yardım adı altında? Neler olacak? Yaşayıp göreceğiz. Sonuç ne olursa olsun, nasılsa sistem bizi birer kalem pil olarak görmeye devam edecek ve bildiğini okuyacak. Mühim olan bizim bize ne yaptığımız...

Ortada ölümcül bir virüs var, dünya devi olduğunu düşündüğümüz ülkeler meğer cüceymiş, bizi kim kurtaracak? Diye düşünmekten kendimizi alamadığımız şu zamanlarda bir yandan da rol aldığımız bilim kurgu filmimiz devam ediyor. Korkmayın geçecek. Evet geçecek, bunu da atlatacak dünya. Neler atlatmadı ki? Sev kardeşim!

Çok sevdiğim müzik adamı, dostum Ercüment Vuralın bana geçen gün yolladığı bir video da Hintli bir guru'nun ki söyledikleri hiç de 'guru gürültü' değil hanımefendinin, öylece kalakalmama sebep oldu. Yazımın sonunda sizlere de yayınlayacağım... Tüm iyi ve kötü senaryolar bir yana bu süreçte, anlamak, daha çok anlamak üzerine çalışmalıyız sanırım. İnsan kardeşimizi, kendimizden ayırmadan, kendimizi sakınmak daha insan sıfatına yakışır bir davranış biçimi olacaktır. Yoksulu, yalnızı anlamak elimizden geldiğince ona kendini hiçbir şeysiz ve hiç kimsesiz hissettirmemek ilk ülkümüz olabilse keşke... Din, dil, ırk, ideoloij, siyasi farklılıklar ve bilinen her şeyi bir kenara bıraktığınızda geriye bir tek insan, hayvan ve bitki kardeşliğimiz kalıyor. Hepimiz birimiz için, mantığı sivri fikirlerin ucunu törpülerse eğer, birlikte ayakta ve hayatta kalmanın mutlak yolunu bulacağız. Dünya bizim için değil, biz dünya için değiliz, hepimiz bir bütünüz..!

Hiç 'sevgi içimizde' geyiği yapmıyorum, aksine içe dönüp önümüzdeki takke ve külahla hesaplaşalım diyorum. Sadece bir ay da kendini sakınmak adı altında iyiden iyiye kabalaşan market önü insanlarını, kapıya sipariş ve hizmet getiren asıl riski sırtlanan çocuğa cüzzamlı gibi davranan insan kardeşlerimi silkelemek istiyorum. Yapmayın. Endişemiz ve korkumuz bizi bu derece duyarsız yapmasın. Son dakika gelen sokağa çıkma yasağını kar bilen fırıncı kardeşime sesleniyorum sen reptilyan mısın? Nasıl ekmeği fırsattan istifade beş tl yaparsın? Durumdan fayda çıkartmak yerine ayakta kalmak için 'bir' olma zamanı değil mi? Verilen banka hesaplarında değil ama önce yürekte bir olmayı başarmak lazım gelir.

Son olarak diyeceğim, dünya biz nasılsak öyledir. Bize bizim ona davrandığımız gibi davranır. Ve bilincimiz bizi yokluk, kıtlık ve yalnızlık korkusu ile yönetir. Hadi beraber bahar temizliğimize bilincimizden başlayalım. Bu bahar bütünün bir parçası olmayı deneyerek yeni bir dünya yaratalım zihnimizde. Ve onu gerçek kılalım. Evler, arabalar, çok paralar tamamen simülasyondur. İnsan insanın evidir, sofrasıdır. Tek gerçek; iyi dostluk, iyi bir yol arkadaşlığıdır. Arapça çok sevdğim bir sözdür. “Evvel refik bade'l tarık” yani “önce yoldaş sonra yol.” bu süreçte yoldaşlığıyla ailemi büyüten dostuma, dostlarıma müteşekkirim. Sevdiklerinizin elini tutun, dikensiz tutuşmaları öğrenin. Gördük yalnızlık epey çetin.... Tüm sevgimle kucaklarım, uzun yazıma gösterdiğiniz tahammül için sonsuz teşekkür. Adetimdir ben şiirsiz yazı bitirmem, ama bu hafta sadece az önce bahsettiğim video olsun istedim... Haftaya görüşene kadar sevgi verilince alın, kapıyı acı çalınca yaşamayı reddetmeyin. Bizi biz yapar.

Sevgimle...

