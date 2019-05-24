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THERESA MAY İSTİFA EDECEK

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THERESA MAY İSTİFA EDECEK
İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı. May konu hakkında Kraliçe'yi bilgilendirdiğini de belirtti.

May'in parlamentoya sunmaya hazırlandığı yeni Brexit anlaşmasına kendi partisinden de tepkiler gelmiş ve May'e yönelik 'görevi bırak' baskısı artmıştı.

Aylardır Brexit çıkmazını aşmaya çalışan İngiltere’de, süreci kötü yönettiği eleştirilerinin odağında olan Başbakan Theresa May, 7 Haziran'da Muhafazakar Parti liderliğinden istifa edeceğini duyurdu.

Muhafazkar Parti'nin Avam Kamarası'ndaki parlamento grubu başkanı Graham Brady ile yaptığı toplantının ardından Başbakanlık konutu önünde bir basın açıklaması yapan May, "Hayatımın en büyük onuru olan bu görevi kısa bir süre içerisinde bırakacağım. İngiltere tarihindeki ikinci kadın başbakanım ama kesinlikle sonuncu değilim. Aşık olduğum bu ülkeye hizmet etme görevini husumet içerisinde değil, büyük bir minnettarlıkla bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Brexit planı konusunda parlamentoyu üç kez ikna etmeye çalışmasına rağmen bunu başaramadığını söyleyen May, "Milletvekillerini ikna edebilmek için her şeyi yaptım. Üzgünüm ki başaramadım. Benim için şu anda çok açık olan şey şu ki, ülkenin çıkarları için yeni bir başbakan sürece öncülük etmeli. Brexit'i hayata geçirememek benim için derin bir pişmanlıktı ve hep öyle kalacak" dedi. 


 
Başbakanın konuşmasının sonuna doğru gözyaşlarına hâkim olamadığı görüldü.

İngiliz basını dün May'in istifasını açıklayacağını duyurmuştu. Hemen hemen bütün gazetelerin manşetinde Theresa May'in son kabine toplantısı sonrası makam aracının arka koltuğunda gözyaşları içinde otururken çekilmiş fotoğrafları yer almıştı. 

May, hem Brexit anlaşmasının koşularına itiraz eden AB karşıtlarının hem de Brexit’in iptal edilmesi için bastıran AB yanlılarının baskısı altında bulunuyor.

Başbakan May, Avam Kamarasında daha önce üç kez reddedilen Brexit anlaşmasını haziran başında yeniden milletvekillerinin oyuna sunacağını açıklamıştı. May, haziran ayının ilk haftası yapılacak dördüncü Brexit oylamasından sonra halefinin seçimi için bir takvim belirleme sözü vermişti. Kulislerde May'in kaybetmesi durumunda istifa edebileceği konuşuluyordu.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Theresa May'in istifasının ardından Muhafazakâr Parti liderliği için yarışın 10 Haziran'da başlatılması ihtimali üzerinde duruluyor. Muhafazakar Parti'de yeni lider seçilinceye kadar May'in görevde kalmaya devam edeceği ifade ediliyor.

May'in iktidardaki Muhafazakâr Parti'nin yeni liderinin seçilmesi için de bir takvim açıklayabileceği belirtiliyor.

Son olarak hükümetin Avam Kamarası'nın gündemini belirlemeden sorumlu bakanı Andrea Leadsom istifasını açıklamıştı. İngiltere basını kabineden yeni istifa haberleri gelebileceğini de dile getiriyor.

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