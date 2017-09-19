The Guardian'dan Güney Kıbrıs hakkında çarpıcı iddia!

İngiltere’nin tanınmış gazetelerinden The Guardian, Güney Kıbrıs Rum yönetimi "Altın Vize" programı kapsamında bazı nüfuz sahibi kişilere "vatandaşlık satarak" 2013'ten bu yana gelirlerini 4 milyar sterlin arttırdığını yazdı.

The Guardian’ın iddiasına göre, "vatandaşlık satın alanların" içinde yolsuzlukla suçlanan Ukraynalı zengin iş adamları ve Rusya’dan politikacılar da bulunuyor.

"Altın Vize" kapsamında AB pasaportu edinen yüzlerce kişi olduğunu öne süren İngiliz gazetesinin haberinde, "Güney Kıbrıs Hükümeti'nin 2013'ten beri süper zenginlere 'vatandaşlık hizmeti' sunarak, nakit karşılığı olarak Avrupa'da yaşama ve çalışma hakkını tanıdığı, sadece geçen yıl bu çerçevede 400'den fazla pasaportun çıkarıldığı anlaşılıyor” denildi.

Listede adı yolsuzluklara bulaşmış olanlar da var

Güney Kıbrıs'ta 2013 yılında bakanlar tarafından takdir yetkisiyle düzenlenen bu hakkın daha sonra yüzlerce kişiye verildiğini bu isim listesinde ise eski bir Rusya parlamentosu üyesi, Ukrayna'nın en büyük ticari bankasının kurucuları ve bir kumar milyarderi yer alıyor.

Liste aslında az bilinen ama son derece kârlı olan endüstriyi aydınlatıyor ve Kıbrıs'tan başvuranlar üzerinde yapılan güvenlik kontrolleri hakkında soru işaretleri yaratıyor.

Yeteri kadar güvenlik kontrolü yapılmadan AB pasaportu verilen bu kişiler arasında Donald Trump'tan bir Palm Beach köşkünü satın alan bir milyarder ve sanat koleksiyoncusu ile Beşar Esad’a yakın bağlantıları bulunan bir Suriyeli işadamı da yer alıyor.

Avrupalı politikacılar ise sektörün büyümesini endişe ile izleyerek bu programın “vatandaşlık kavramını” zedelediğini savunuyor. The Guerdian’a konuşan Portekizli Ana Gomes altın vizeleri “gayriahlaki” bulduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

"Sanatta, bilimde hatta yatırımlar söz konusu olduğunda ülkeye çok özel katkılarda bulunacak kişilere vatandaşlık verilmesine karşı değilim; ancak, söz konusu olan 'vermek" olmalı, 'satmak' değil."

Portekiz’de de altın vizeye başvuranların isim listesinin çoğunlukla "gizli" tutulduğunu söyleyen Gomes, "Burada sorun olan gizlilik; bu durum çok fazla kuşku uyandırıyor" dedi.

Altın vize uygulamalarına kapsamlı güvenlik kontrolü geliyor

Portekizli politikacı Gomes’in önerisiyle, Avrupa Parlamentosu (AP) önümüzdeki aylarında altın vize üzerinde kapsamlı bir güvenlik kontrolü yapılmasını öneren bir tasarıyı tartışacak.

2013'te yürürlüğe giren Güney Kıbrıs'ın mevcut vatandaşlık kazanma planına başvuranlara 2 milyon euroluk mülk veya 2.5 milyon euroluk şirket kurmaları ya da devlet tahvili satın almalarını gerektiriyor. Her yedi yılda bir ziyaret dışında, dil veya ikametgah şartı aranmıyor.

Başvuranlar arasında Esad'ın kuzeni de var

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzeni Rami Makhlouf yolsuzluk yaptığı iddiasıyla 2008'de ABD'nin yaptırımlarına tabi tutulmuştu daha sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimi, 2010 yılında kendisine vatandaşlık verdi.

2011'de AB tarafından onaylanan, sonrasında ise Kıbrıs vatandaşlığı Suriye iç savaşı patlak verdiği dönemde iptal edilen Makhulf, bu konuda hiçbir açıklama yapmadı.

Trump’a yakınlığıyla bilinen milyarder sanat koleksiyoncusu

The Guardian’da yer alan habere göre birçok diğer alıcı, önde gelen Rus işadamları ya da politikacılar, sektörel olarak "siyasete karışmış kişiler"den oluşuyor. Bu kişilerim servetlerinin kaynakları hakkında ise sıkı denetim yapılması gerekiyor.

Milyarder sanat koleksiyoncusu Dmitry Rybolovlev, özel jeti cumhurbaşkanlığı kampanyasında Donald Trump'ın kiyle aynı rotada karşılaşınca bir anda dünyanın ilgisini çekmişti.

Rybolovlev, Trump ile görüşmediğini ve uçuş yollarının tesadüfi olarak kesiştiğini öne sürmüştü. 2005'te Trump, Florida'nın Palm Beach'inde bulunan bir konak için 41 milyon dolar ödedi. Onarıldıktan üç yıl sonra konağı 95 milyon dolarlık bir yatırımla Rybolovlev'e sattı.

Yolsuzlukla Mücadele Grubu Global Witness, tartışmalara yanıt olarak daha sert kontrol talep etti. Bu kontroller olmadan yolsuzluk ve çeşitli suçlara karışmış kişilerin AB vatandaşlığının bir tür “hapisten çıkış bileti” olarak görüldüğünü belirten kuruluş, vatandaşlık verilecek kişilerin incelenmesi gerektiğini açıkladı.

The Guardian’a açıklama yapan Güney Kıbrıs Maliye Bakanlığı, programın "bir ticaret üssü kuran ve Kıbrıs'ta daimi ikamet yeri olan gerçek yatırımcılar" için hazırlandığını söyledi. Yatırım uygulamaları ile tüm vatandaşlık konusunda sıkı denetlemelerin yapıldığını ve bir Kıbrıs bankasının kara para aklama denetimlerine tabi tutulması için gereken fonların sağlandığı da belirtildi.