Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getiremeyen Karşıyaka, Bucaspor, Manisaspor ve Balıkesirspor Baltok’un 3’er puanlarının silinmesine karar verdi.
Mali, idari, hukuki, altyapı, personel ve sportif kriterlerini yerine getiremeyen kulüpler için tanıdığı ek süreyi daha önce 31 Temmuz’dan bugüne kadar uzatan kurul, son toplantıda Ege takımlarından Teleset Mobilya Akhisarspor ve Nazilli Belediyespor’un yanı sıra gün içinde eski futbolcularından Leozinho’ya 280 bin euro ödeme yapan Denizlispor’a da lisans verdi.
Kurul, lisans alamayan toplam 8 kulübe puan silme cezası keserken kriterleri yerine getiremediği için Federasyon’dan ek süre talep eden Karşıyaka’nın yanı sıra Bucaspor, Balıkesirspor ve Manisaspor da ceza alan takımlar arasında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde eski futbolcularından Banahene’ye 56 bin 500 euro alacağını ödemediği için FIFA’nın da 3 puan silme cezası kestiği Karşıyaka’nın aldığı ceza 6 puana ulaştı. 2'nci Lig Beyaz Grup’ta 4 puan toplayan Kaf-Kaf, cezalar tabloya yansıtıldığında eksi 2 puanla son sıraya gerileyecek. Bucaspor, kulüp lisans kriterleri nedeniyle üst üste üçüncü kez, Manisaspor ise ikinci kez puan silmeyle cezalandırıldı. Balıkesirspor’un ilk kez puanı silindi.
Kurul bu toplantıda Balıkesirspor Baltok, Bucaspor, Karşıyaka ve Manisaspor'un yanı sıra, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Kocaeli Birlikspor ve Mersin İdmanyurdu kulüplerine de 3’er puan tenzili cezası verdi.
- BIST 105.040
- Altın 146,309
- Dolar 3,5157
- Euro 4,1784
- İstanbul 25 °C
- Ankara 21 °C
- Görenleri şaşırttı!
- Ayazağa'da büyük yangın!
- Tatbikat 3’üncü gününde!
- Bakandan yazılı sınav açıklaması
- İstanbul'da bugün rekor kırıldı!
- Sevdiği kızın gözü önünde harakiri yaptı
- 'Elin oğlu neden fiyatı belirliyor ?'
- TFF'den 8 kulübe puan silme cezası
- Çiçekçide silah ticareti
- 'Bir terörist örgüt, başka bir terör örgütüne karşı kullanılamaz'
- Çeyrek altın ne kadar? (20 Eylül döviz fiyatları)
- Petrol 55 doların hemen üzerinde
- TSK Kuzey Irak'taki PKK kamplarına bomba yağdırdı
- 32 ilde FETÖ operasyonu: 125 kişiye yakalama kararı
- Galatasaray'dan Alper Potuk bombası
TFF'den 8 kulübe puan silme cezası
Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getiremeyen Karşıyaka, Bucaspor, Manisaspor ve Balıkesirspor Baltok’un 3’er puanlarının silinmesine karar verdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- 10:28 - Görenleri şaşırttı!
- 10:26 - Ayazağa'da büyük yangın!
- 10:22 - Tatbikat 3’üncü gününde!
- 10:18 - Bakandan yazılı sınav açıklaması
- 10:14 - İstanbul'da bugün rekor kırıldı!
- 10:10 - Sevdiği kızın gözü önünde harakiri yaptı
- 10:04 - 'Elin oğlu neden fiyatı belirliyor ?'
- 10:00 - TFF'den 8 kulübe puan silme cezası
- 09:55 - Çiçekçide silah ticareti
- 09:50 - 'Bir terörist örgüt, başka bir terör örgütüne karşı kullanılamaz'
- 10:36 - Çeyrek altın ne kadar? (20 Eylül döviz fiyatları)
- 10:35 - Petrol 55 doların hemen üzerinde
- 10:33 - TSK Kuzey Irak'taki PKK kamplarına bomba yağdırdı
- 10:32 - 32 ilde FETÖ operasyonu: 125 kişiye yakalama kararı
- 10:30 - Galatasaray'dan Alper Potuk bombası
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim