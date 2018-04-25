TFF Olaylı Derbi için Kararını Verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve olaylar nedeniyle yarıda kalan derbi için kararını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları, tribünler ve koridorlardaki olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını verdi.

İşte TFF'den yapılan resmi açıklama;

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaptığı toplantıda 19 Nisan 2018 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı ile ilgili kararını verdi.

TFF Yönetim Kurulu, 57. dakikada Hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçı kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak.