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TFF heyetinden Trabzonspor'a ziyaret

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TFF heyetinden Trabzonspor'a ziyaret
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) bazı yöneticileri, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF'nin icra kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, genel sekreter yardımcıları Muhammet Baltacı ve Aybars Canbay, sponsorluklar ve pazarlama direktörü Elif Canbay, seyahat ve konaklama direktörü Tuna Narlıtepe ile TFF Bölge Müdürü Serdar Bali, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Zülfikaroğlu ve beraberindeki heyet, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, genel koordinatör Özkan Sümer ve bazı kulüp yönetim kurulu üyeleri ile görüşerek, 7 Eylül 2018'de Trabzon'da oynanacak Türkiye-Rusya hazırlık maçı öncesi fikir alışverişinde bulundu.

Hacısalihoğlu, Zülfikaroğlu'na ziyaret anısına forma hediye etti. Zülfikaroğlu ve beraberindeki heyet de Hacısalihoğlu ve Sümer'e milli takım forması armağan etti.

TFF heyeti, daha sonra Türkiye-Rusya karşılaşmasının oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda incelemede bulundu.

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