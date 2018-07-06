TFF Devrim Gibi Karar

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni statüsünü açıkladı. Önümüzdeki sezondan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi devreye sokulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda ve Spor Toto 1'inci Lig play-off maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını açıkladı.

TFF'nin her sezon öncesi açıkladığı lig statüleri, 2018-2019 sezonu için de resmi siteden duyuruldu. TFF'nin yayınladığı statü kitapçığında, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun tamamında, Spor Toto 1'inci Lig'de ise yalnızca play-off müsabakalarında uygulanacağı kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig müsabakalarında, Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrimiçi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır. Spor Toto 1'inci Lig play-off müsabakalarında, Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrimiçi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır" denildi.