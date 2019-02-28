  • BIST 104.773
  • Altın 225,929
  • Dolar 5,3233
  • Euro 6,0637
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKASilivri'de deniz 150 metre çekildi

TFF Başkanlığından istifa eden Yıldırım Demirörenden açıklama

»
TFF Başkanlığından istifa eden Yıldırım Demirörenden açıklama
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıkladı.

Demirören'in açıklaması şöyle:

"26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan İDDAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum. 

Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu milli görevi Türkiye ve Dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesi ile bu kararı almış bulunmaktayım. 

Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden ve güveninden dolayı teşekkür ediyorum.  

Ve birlikte çalıştığımız tüm Spor Bakanları'na, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, Milli Takım Teknik Direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm Kulüp Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Spor Camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum. 

Kamuoyuna en derin saygı ve sevgilerimle arz ediyorum."

TFF Başkanlığını vekaleten Hüsnü Güreli yürütecek

Haziran'da yapılacak seçimlere kadar TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli başkanlığa vekalet edecek.

Konuyla ilgili TFF resmi sitesinden yapılan açıklama ise şöyle;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören görevinden istifa etmiştir. 

Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Haziran ayında yapılacak olan TFF Genel Kurulu'na kadar Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkanvekili Sayın Hüsnü Güreli vekaleten başkanlık edecektir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Usta Sanatçı Adana'da toprağa verildi28 Şubat 2019 Perşembe 15:32
  • Yıldırım Demirören TFF Başkanlığından istifa etti28 Şubat 2019 Perşembe 14:54
  • A Milli takımın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu28 Şubat 2019 Perşembe 13:56
  • AB ile ortak ekonomi toplantısı28 Şubat 2019 Perşembe 13:10
  • BM'DEN İsrail'e savaş ve insanlık suçu raporu28 Şubat 2019 Perşembe 12:58
  • Beykoz'da İstinat duvarı çöktü28 Şubat 2019 Perşembe 11:04
  • Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı28 Şubat 2019 Perşembe 11:01
  • Emlak bankası geri dönüyor!27 Şubat 2019 Çarşamba 14:45
  • "Af çıkmasına karşıyım"27 Şubat 2019 Çarşamba 14:39
  • Usta oyuncuyu son yolculuğuna arkadaşları uğurladı27 Şubat 2019 Çarşamba 14:17
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim