TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR'DEN OLAY ÇIKIŞ!

Moldova’da yapılan TFF yönetim toplantısında başkan Nihat Özdemir sosyal medya baskılarının kendisini yıldırmayacağını dile getirdi.

Oda TV'nin haberine göre; Moldova’da yapılan TFF yönetim toplantısında başkan Nihat Özdemir sosyal medya baskılarının kendisini yıldırmayacağını dile getirdi.