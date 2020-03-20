  • BIST 87.300
  • Altın 315,620
  • Dolar 6,4945
  • Euro 6,9733
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAFlaş... Flaş... Tüm Ligler Ertelendi!

Test Sonuçlarına Ulaşılabilecek

»
Test Sonuçlarına Ulaşılabilecek
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testi yaptıran vatandaşların sonuçlara "eNabız" uygulamasından uluşabilecekleri duyurdu.


Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.

HIZLI TANI KİTİ, 15 DAKİKADA KORONAVİRÜSÜ BELİRLEYECEK

Dünya genelinde etkisini gösteren yeni tip Corona Virüsün (Kovid-19) belirlenmesi için daha fazla kişiye daha kısa zamanda test yapılabilmesi amacıyla hızlı tanı kiti de kullanılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yaptığı bilgilendirmede, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıkladı.

AA muhabirinin konuya ilişkin aldığı bilgiye göre, yerli tanı kiti ile yaklaşık 60 ile 90 dakikada sonuç alınırken, antijenden geliştirilen hızlı tanı kiti ile yaklaşık 15 dakika içinde sonuca ulaşılacak.

Daha kapsamlı olan yerli tanı kitinin kullanılmaya devam edeceği belirtilirken, daha fazla kişiye test yapılıp izolasyonun sağlanabilmesi amacıyla hızlı tanı kitinin de uygulamaya başlanacağı kaydedildi.

İlk olarak halk sağlığı laboratuvarlarında kullanımına başlanan hızlı tanı kiti, ihtiyaç duyulan illerde de uygulanacak.

Yerli tanı ve hızlı tanı kitlerinde ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneği ile inceleme yapılıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Adliyesi Karantinaya Alındı!20 Mart 2020 Cuma 10:51
  • Büyük Ölçüde Azaldı20 Mart 2020 Cuma 10:45
  • Test Sonuçlarına Ulaşılabilecek20 Mart 2020 Cuma 10:35
  • Bakan Koca Twitter'dan Açıkladı20 Mart 2020 Cuma 00:30
  • Başhekimlikten Açıklama Geldi!19 Mart 2020 Perşembe 16:03
  • Ligler Erteleniyor mu?19 Mart 2020 Perşembe 13:01
  • HDP'nin Önündeki Eylem 199'uncu Gününde19 Mart 2020 Perşembe 13:00
  • MSB: 3 Terörist Teslim Oldu19 Mart 2020 Perşembe 12:59
  • Milli Eğitim Bakanından Önemli Açıklamalar19 Mart 2020 Perşembe 11:46
  • ÖSYM O Sınavların Tarihlerini Erteledi!19 Mart 2020 Perşembe 11:39
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim