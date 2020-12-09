  • BIST 1.349
  • Altın 468,829
  • Dolar 7,8198
  • Euro 9,4851
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAAltın fiyatlarında sert düşüş

Tesla'dan 3 ayda ikinci 5 milyar dolarlık hisse satışı

»
Tesla'dan 3 ayda ikinci 5 milyar dolarlık hisse satışı
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 3 ayda ikinci kez 5 milyar dolarlık hisse senedi satmayı planladığını duyurdu.

Hisse değeri bu yıl yüzde 670 artan şirket, yeni hisse senedi satış programını açıkladı. 

Tesla'nın ABD Menkul Kıymetler ve BORSA Komisyonu'na (SEC) sunduğu rapora göre, 5 milyar dolarlık adi hisse senedi satışı yapılması planlanıyor.

Aralarında Goldman Sachs, Citigroup ve Morgan Stanley'in de bulunduğu 10 banka aracılığıyla "zaman zaman" hisse satışı yapılacak. 

Tesla, 1 Eylül'de de 5 milyar dolarlık hisse senedi satmayı planladığını duyurmuştu. Böylece şirket, 3 ayda ikinci kez hisse satışına gideceğini açıkladı.

Şirketin piyasa değeri 600 milyar doları aşarken, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 155 milyar dolara ulaşan mal varlığıyla dünyanın en zengin ikinci ismi oldu.

Tesla hisselerindeki yükselişle servetini artıran Musk, 129 milyar dolarlık mal varlığına sahip Bill Gates'i listede geride bıraktı.

Hisse satışına ilişkin haberlerin ardından Tesla'nın hisseleri yüzde 2'ye yakın değer kaybetti. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Donald Trump'tan 2024 başkanlık seçimleri mesajı02 Aralık 2020 Çarşamba 10:09
  • Amerikan medyası İsrail'in Türkiye'ye Heron satmadığını unutmadı01 Aralık 2020 Salı 11:28
  • 5 ülkeden Akdeniz'de ortak askeri tatbikat30 Kasım 2020 Pazartesi 12:24
  • Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan'dan istifa etmesini istedi30 Kasım 2020 Pazartesi 09:52
  • Donald Trump: Bu seçimleri geri döndürmeliyiz26 Kasım 2020 Perşembe 10:47
  • BAE, 13 ülkeden yapılan vize işlemlerini askıya aldı25 Kasım 2020 Çarşamba 16:41
  • Trump: Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürleri başlattım24 Kasım 2020 Salı 10:34
  • İsrailli Bakan, Netanyahu'nun Suudi Arabistan ziyaretini doğruladı23 Kasım 2020 Pazartesi 17:05
  • Yunan komutandan Doğu Akdeniz'de provokasyon23 Kasım 2020 Pazartesi 15:30
  • Obama: Erdoğan iktidarda olduğu sürece demokrasiye bağlı kalır18 Kasım 2020 Çarşamba 10:07
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim