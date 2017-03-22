  • BIST 89.813
  • Altın 145,595
  • Dolar 3,6264
  • Euro 3,9156
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKASon Dakika... Güney Sudan'da uçak düştü

Terörü destekleyen personelin işine son verilecek

»
Terörü destekleyen personelin işine son verilecek
Terör örgütleriyle eylem birliği yaptığı, bu örgütlere yardım ettiği ve bunların propagandasını yaptığı belirlenen sözleşmeli personelin sözleşmesi feshedilecek.

Terör örgütleriyle eylem birliği yaptığı, bu örgütlere yardım ettiği ve bunların propagandasını yaptığı belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sözleşmeli personelin sözleşmeleri feshedilecek.


Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, terör örgütleriyle eylem birliği içinde olduğu, bu örgütlere yardım ettiği, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullandığı ya da kullandırdığı, söz konusu örgütlerin propagandasını yaptığı tespit edilen kamuda görevli sözleşmeli personelin sözleşmeleri feshedilecek.

Yeni düzenleme kapsamında yurt dışında çalıştırılacak yabancı uyruklu personele tatil ve benzeri nitelikte diğer ikramiye ödemeleri de yapılabilecek.

 

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 'Kızım benle kalsın, bebeği devlet alsın'22 Mart 2017 Çarşamba 11:30
  • Norveç de katıldı...22 Mart 2017 Çarşamba 11:17
  • Son Dakika... Güney Sudan'da uçak düştü20 Mart 2017 Pazartesi 17:42
  • 6 Sezon Sonra İlk Şampiyonluk20 Mart 2017 Pazartesi 15:34
  • Numan Kurtulmuş ve eşinin zor anları!19 Mart 2017 Pazar 08:55
  • Merkel, Ivanka Trump'a bakışlarıyla sosyal medyanın diline düştü19 Mart 2017 Pazar 08:44
  • Günlük 80 bin lira kazanıyorsun, sonra bu çamurla yaşayamam diyorsun!19 Mart 2017 Pazar 08:34
  • Trump, Merkel'in ardından Twitter'a koştu!19 Mart 2017 Pazar 08:30
  • Başbakan’dan Ayvacık’a konut müjdesi19 Mart 2017 Pazar 08:28
  • İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması19 Mart 2017 Pazar 08:26
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim