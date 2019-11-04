TERÖRİSTLERİN CEPHANESİ ELE GEÇİRİLDİ: ABD’NİN HAVAN TOPLARI ORTAYA ÇIKTI!

ABD ile Türkiye arasında geçtiğimiz dönemde ciddi bir krize sebep olan terör örgütleri PKK/YPG/PYD ile ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı. Terör örgütlerine ait silah deposunda ABD'nin havan topları bulundu.

TSK’nın sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve IŞİD’e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda teröristlerden kurtarılan Rasulayn ilçesindeki YPG/PKK’ya ait büyük silah deposunda kan donduran detaylar ortaya çıktı. Silah deposunda ABD’nin havan topları da bulundu. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Güvenlik çalışmalarında SMO unsurları, teröristlere ait büyük bir silah deposunu daha ortaya çıkardı. (AA)