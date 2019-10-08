TERÖRİSTLER İYİCE KÖŞEYE SIKIŞTI: MASAYI GÖSTERDİLER!

ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki askerleri çekme kararı sonrasında TSK'nın askeri operasyon yapacağı iddiaları bölgedeki terör örgütlerini köşeye sıkıştırdı. Reuters'ın son dakika haberinde terör örgütlerinin Şam ve Moskova ile görüşmek istediği bildirdi.

Omurgasını terör örgütü PKK/YPG/PYD’nin oluşturduğu ve ABD’nin yıllardır ağır silahlarla ve lojistik desteğiyle arkasını kolladığı Suriye Demokratik Güçleri, ABD Başkanı Trump’ın askerlerini çekmesi sonrasında Reuters’a açıklamalarda bulundu.

TSK’nın Fırat’ın doğusunda bir askeri operasyon düzenleyeceğine yönelik iddiaların artması üzerine terör örgütü uzantıları açıklamalarda bulundu. SDG’den yetkililer ,”Eğer ABD bölgeden ve özellikle sınırın bazı bölgelerinden ayrılırsa biz SDG olarak bütün olası seçenekler üzerinde dururuz” açıklamasını yaptı.

Reuters’ın “son dakika” uyarısıyla servis ettiği haberde terör örgütü uzantılarının, “Şu an Türkiye’nin saldırısını engellemek ve boşluğu doldurmak için Şam ile ya da Rusya tarafı ile görüşmeler yapabiliriz” ifadelerine yer verildi.