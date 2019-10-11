TERÖRİSTLER GAZETECİLERİ HEDEF ALDI!

Barış Pınarı Harekatı’nın 3'üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarının bulunduğu otele yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilerin bulunduğu otele Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 gazeteci hafif yaralandı. 20'den fazla gazetecinin bulunduğu otele yönelik teröristlerin saldırısı sürüyor... Özel harekat timleri eşliğinde bina tahliye edildi.

Terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu 2 basın mensubu hafif yaralandı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

14:30’DA İKİNCİ SALDIRI!

Otele saat 14:30 sıralarında ikinci kez saldırı düzenlendi. Bunun üzerine bina tahliye edildi.

KARŞILIK VERİLDİ

Binaya saldıran YPG’li teröristler, güvenlik güçleri tarafından ateş altına alındı…