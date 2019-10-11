TERÖRİSTLER GAZETECİLERİ HEDEF ALDI!

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilerin bulunduğu otele Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 gazeteci hafif yaralandı. 20'den fazla gazetecinin bulunduğu otele yönelik teröristlerin saldırısı sürüyor... Özel harekat timleri eşliğinde bina tahliye edildi.
Terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu 2 basın mensubu hafif yaralandı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.
14:30’DA İKİNCİ SALDIRI!
Otele saat 14:30 sıralarında ikinci kez saldırı düzenlendi. Bunun üzerine bina tahliye edildi.
KARŞILIK VERİLDİ
Binaya saldıran YPG’li teröristler, güvenlik güçleri tarafından ateş altına alındı…