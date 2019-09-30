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TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN BANKASYA'DA HESABI ÇIKMADI

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TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN BANKASYA'DA HESABI ÇIKMADI
Fethullahçı Terör Örgütü' ne destek amacıyla 17 Aralık 2013 tarihinde "Bank Asya'ya para yatırın" talimatı veren FETÖ lideri Fethullah Gülen'in Bank Asya'da hesabının olmadığı ortaya çıktı.

Rapora göre, Fethullah Gülen'in 2011 ve 2016 yılları arasında Bank Asya'da herhangi bir hesap türünün bulunmadığı, para transferi yapmadığı ve bankanın hizmetlerinden faydalanmadığı tespit edildi.

Raporu ortaya çıkaran haberler.com sitesinden Çağdaş Ulus'un özel haberine göre,  irari TUSKON Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel sekreteri Muhammet Günday, ünlü baklavacı Faruk Güllü, İBB eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ve Mustafa Zenginer gibi isimler ile ilgili değerlendirmeler yer aldı.

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HESAPLARDA MÜTHİŞ ARTIŞ OLMUŞ 

Rapora göre; 17 Aralık 2013 itibariyle TUSKON Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel sekreteri Muhammet Günday,iki kardeşiyle birlikte TUSKON'da yargılanan Mustafa Zenginer, Salih Zeki Azak ve Cahit Durmaz gibi isimlerin Bank Asya hesap hareketleri incelendiğinde Fethullah Gülen'in "Para Yatırın" talimatı sonrası hesaplarında ciddi artışlar olduğu tespit edildi. Bilirkişi, bu artışların da Bank Asya'ya kaynak aktarımı amacıyla yapıldığını belirtti.

TALİMATI ALIR ALMAZ UYMUŞLAR 

TUSKON Başkanı Rızanur Meral ile ilgili hazırlanan raporda, Fethullah Gülen'in talimatı öncesi hesabında 36 bin 702 TL bulunan Meral'in talimatın yapıldığı 17 Aralık 2013 tarihinde hesabına ciddi miktarda para yatırdığı kaydedildi. Rapora göre hesabında 36 bin TL olan Meral'in 17 Aralık 2013 tarihinde hesabındaki paranın miktarının 341 bin 856 TL'ye çıktığı kaydedildi. 2015 yılında da 341 bin TL'lik miktarın 458 bin TL'ye yükseltildiği belirtildi. Bu artışın da Bank Asya'ya kaynak aktarımı amacıyla yapıldığı kaydedildi.

TOPBAŞ'IN DAMADI KAVURMACI'NIN HESABI HAREKETSİZ ÇIKTI 

36 aydır tutuklu bulunan İBB eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile ilgili hazırlanan rapor ise şaşırttı. Rapora göre, Kavurmacı'nın Bank Asya hesabının olduğu ancak 2011-2016 yılları arasında hesap hareketinin gözlemlenmediği kaydedildi.

Raporda Kavurmacı ile ilgili, "Adı geçen kişinin banka nezdinde hesabının bulunduğu ancak söz konusu hesabına TL veya yabancı para cinsinden para yatırıp- çekmediği belirlenmiştir" ayrıntısına dikkat çekildi.

Baba Mustafa Şevki Kavurmacı için ise raporda, "Bir miktar hesap artışı gözlemlenmiş ancak Bank Asya'ya kaynak aktarımını amaçlamadığı tespit edilmiştir" denildi.

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FARUK GÜLLÜ'DEN İLGİNÇ TALEP

Silivri Cezaevinde tutuklu bukunan ünlü baklavacı Faruk Güllü ile ilgili hazırlanan raporda ise okul taksitleri için Bank Asya hesabını kullandığı belirtilerek, "ABD'ye bir miktar para transferi yapmıştır. Yapılan para transferinin ise gerçek mahiyeti anlaşılamamıştır. Bu konunun değerlendirilmesinin sayın mahkeme tarafından yapılması daha uygun olacaktır" denildi.

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