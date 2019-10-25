TERÖRİST MAZLUM KOBANİ’NİN İADE TALEBİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, YPG'li terörist Mazlum Kobani'nin iade süreciyle ilgili, "ABD ile aramızda suçluların iade anlaşması olduğu için bu terör elebaşının iadesi gerekiyor. Türkiye olarak bu hakkımızı tekrar hatırlattık." dedi.

Bakan Gül’ün açıklamasından satır başları şu şekilde: ‘Operasyon Kürtlere değil terör örgütlerine yapılan bir operasyondur. Asla doğru olmayan iddiaları kabul etmemiz mümkün değil. Bu milleti kimse bölemeyecek. Huzursuz eden terörü de kaynağından kurutacağız.

Daha operasyonun ilk gününde Hristiyan köyüne PKK-YPG saldırdı ve bunu Türkiye yaptı diye algı oluşturulmaya çalışıldı.Yakalanan 49 YPG’li Türk yargısı önüne çıkarılmış, 32’si tutuklanmıştır. 1163 DEAŞ’lı Türkiye’de tutuklu mahkumdur.

TERÖRİST MAZLUM KOBANİ’NİN İADE SÜRECİ

Bu kişinin ABD’ye girmesi halinde hakkında kırmızı bülten olduğu için bu kişinin tutuklanıp Türkiye’ye iade edilmesi gerekmektedir. Bu kırmızı bülten 196 ülkede geçerlidir. Kırmızı bülten dün ABD’ye bir kez daha iletildi.

ABD ile aramızda suçluların iade anlaşması olduğu için bu terör elebaşının iadesi gerekiyor. Türkiye olarak bu hakkımızı tekrar hatırlattık.

ABD’ye girdiği anda derhal bir yazışma yapılacak. Dışişleri Bakanlığı üzerinden ABD’ye tekrar hatırlatma yapıldı.