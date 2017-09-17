'Teröre rağmen büyüme hızımız düşmedi'

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, terör saldırılarına rağmen Türkiye'nin uzun vadeli büyüme programında büyüme hızının düşmediğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri koordinesinde düzenlenen 'Büyükelçiler Gaziantep Buluşması' kapsamında, büyükelçiler ile kahvaltıda bir araya geldi. 74 ülkeden 44'ü büyükelçi olmak üzere 171 ülke temsilcisinin katıldığı programda konuşan Mehmet Şimşek, bütün terörist saldırıları rağmen Türkiye'nin uzun vadeli programında büyüme hızının düşmediğini söyledi. Geçen yıl bir yavaşlama olduğunu ama bu yıl toparlanma sürecine girildiğini belirten Şimşek şöyle konuştu:



"2015'in ortasından 2016 sonuna kadar bütün terörist saldırılar, jeopolitik sorunlar ve iç siyasetteki bazı sorunlara rağmen, Türkiye'nin uzun vadeli büyüme programında büyüme hızı düşmedi. Geçen yıl büyümede yavaşlama oldu. Ama bu yıl bir toparlanma sürecine girdik. Özel yatırımlar artarak devam ediyor ve bu yatırımları Türkiye'nin büyümesini destekleyici mahiyette görüyoruz. Politikadaki belirsizlikler azalmakta ve jeopolitik gerilimler de umuyoruz ki çözülecektir. Türkiye özellikle bir takım şoklar yaşandı ama piyasalara baktığımızda Türkiye ile Çin ve Hindistan'ı da kıyasladığımız Türkiye'nin gerçekten büyük bir performans sergilediğini de görüyoruz. Hindistan olsun, Çin olsun gerçekten muazzam güçlü ekonomilere sahipler ama Türkiye'nin de gerçekten makul düzeyde iyi bir performans sergilediğini görüyorsunuz ve AB ile paralelleşmeye çalışıyoruz. Türkiye'de 2006-2016 dönemini yani 10 yılın ortalamasını kıyaslarsak burada 2,2’lik bir çıkış söz konusu. Türkiye'nin bu ekonomik büyümesini yüzde 5'in üzerinde reel büyüme düzeyinde devam ettirebileceğine inanıyoruz. Jeopolitik, içerideki politik gerilimler, politikaların belirsizliği ve seçimler yaşadık. Bundan dolayı bazı belirsizlikler oldu ama işin en kötü kısmını artık arkada bıraktık yatırımlar artacak. Yatırımlar belki azaldı denilebilir ama uzun vadede refahı tekrar yakalatacak şekilde tekrar artacaktır. 2018'den sonra yatırımların hızlanacağını ve artacağını biz değerlendiriyoruz o yüzden orta vade büyümede umutluyuz. Türkiye olarak çok daha sıkı bir para politikası takip ediyoruz. Hükümet olarak reformları hızlandıracağız, önümüzde 1 yıllık bir fırsat penceresi var. Bir yıl sonra Türkiye'de bir seçim ortamı tekrar yeşerecek bu yüzden önümüzdeki 1 yılı en iyi şekilde değerlendirmek arzusundayız."



Terörle mücadeleye de değinen Şimşek, güvenlik için müttefiklerle işbirliği içerisinde olunduğunu da vurgulayarak, şöyle devam etti:



Ulusal, hem de uluslararası alanda ülke olarak gerçekten iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Terörle mücadelede zor zamanlarda nihayet iyi haberler geliyor. Müttefiklerimiz ile birlikte dünya ve Türkiye'de DEAŞ'ın alt yapısını çökertiyoruz. 2015'den bugüne bakarsak DEAŞ'ın ne kadar toprak kaybettiğini ve dramatik bir küçülme içinde olduğunu görürsünüz. Türkiye bu anlamda Suriye'de gerçekten DEAŞ ile savaşarak önemli bir alanı DEAŞ'tan temizledi ve okullar yapmaya, altyapı çalışmaları yapmaya başladı, hastaneler inşa etti. Bunun yanı sıra Türkiye DAEŞ saldırılarından büyük acılar çekti. Çeşitli saldıralar yaptılar ve bu saldırıların maddi ve manevi bize maliyeti çok yüksek oldu. Türkiye şu an Suriye sınırına duvar inşa ediyor, 700 kilometresi bugüne kadar tamamlandı. Ayrıca sınır zırhlı araçlarla, drone, zeplinler ve diğer teknolojilerle kontrol edilecek, teröristlerin geçişine asla izin verilmeyecektir."



TİM Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, Türkiye'nin ihracatının 2017 yılında yüzde 10 arttığını ve 103 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bu salonda şuanda dünya nüfusunun yüzde 45'ini temsil eden büyükelçileri ağırlıyoruz. Ayrıca Türkiye ihracatının yüzde 40'ını bu salonda temsilcileri bulunan ülkelere yapıyor. Biz sadece ihracatımızı artırmak değil, sizlerle karşılıklı olarak ticaretimizi geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile büyükelçiler hatıra fotoğrafı çektirdi.