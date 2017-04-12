Meral Kaplan yazdı...

Terörden dizi sektörü de etkilendi!

Son yıllarda terörün artmasıyla beraber, popüler kültürün ve hedef kitlenin algısının bu yönde olmasından dolayı, Tv kanallarında Askeri ağırlıklı dizilere yer verilmektedir.

Bir anne olarak askeri ağırlıklı bu dizileri seyretmeye yüreğim dayanmasada,her salı Star’ da ‘Anne’ dizisini seyrediyorum nedense. Çünkü yıllardır savunduğum şeyi görüyorum bu dizide. Dizinin bir amacının olması ve halka ulaşması,eğitici ve öğretici olması ve en önemlisi ikna etmesi. Bu diziden sonra tüm anneler kendini sorgulamaya başladı.Ve en önemlisi Türkiye’nin gerçeğine değinildi.Üç maymunu oynayıp,çevremizde yapılanlara sesimizi çıkarmadan oturmak gibi klasikleşmiş bir bencillik unsurundan çıkıp,Zeynep anne gibi duyarlı ve net olmamız gerektiği, insanlara aşılanmaya çalışıldı diyebiliriz.Üzücü olan ise dizinin bitecek olması…

Askeri dizilerle başlayıp ‘Anne’ dizisinden çıkan ben,konu dağılmadan şunu söylemek istiyorum.Devam eden ‘’Vatanım Sensin’’ dizisi ve yeni başlayan ‘’Söz’’ dizisi gerçekten çok başarılı.

Kavuşamayan Aşklar

Bunun yanında Star Tv’ de halen devam etmekte olan ‘’Kara Sevda’’ dizisi favorim olmaya devam ediyor.Böyle hayatlar var mıdır diyor insanlar izlerken.Nitekim senaristler etrafından bağımsız yazamayacaklarına göre tabiki de var; ruh hali bozuk Emirler, kavuşamayan Nihanlar ve Kemaller... Ay Yapım’ın dizilerinin tarzı hiçbirzaman bozulmadı.En önemlisi de film müzikleri.Toygar Işıklı’nın yapmış olduğu film müzikleri ister istemez diziyi dizi yapan en büyük unsurlardan biri.

Şu aralar ise yeni favorim Avşar Film’in yapımcılığını yapmış olduğu Star Tv’de yayınlanan ‘’Fazilet Hanım ve Kızları’’ dizisi.Şükrü Avşar’ın projeleri genelde tuttuğu ve sevildiği için izledim.Gerçekten hem çok eğlenceli, hem de duygusal bir yönü var dizinin. Zaten dizinin tutmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri de,kişilerin izlediği diziyi veya o dizi de herhangi bir karakteri kendine yakın bulmasıdır.Fazilet Hanım ve Kızlarını ya da yıllardır Avşar yapımı birçok filmi buna örnek verebiliriz.

AVŞAR FİLM’ in bir diğer özelliği ise, Popüler Kültürün Kuklalarına çok önem vermemesidir.Popüler Kültürün Kuklaları derken kimse yanlış anlamasın,hepimiz bu meslek de isek dönem dönem kukla olmaya mahkumuz.Önemli olan Kukla dönemini de iyi kullanabilmek..

Sonuç olarak bu yazımdan da anlaşılacağı gibi, ben doğum sonrası iki sene film izleyememenin verdiği özlemle, bu sene tam bir dizikolik hatta dizi sapığı olmuşum sanırım.Allah yardımcım olsun.