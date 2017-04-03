Açıklamada "29'u ölü, 11'i teslim, 10'u sağ olmak üzere toplam 50 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
973 FETÖ'CÜ GÖZALTINA ALINDI
Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 65 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 973 kişi gözaltına alınırken, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında; sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 28 kişi gözaltına alındı.Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde 2 bin 403 ekipten oluşan 7 bin 378 personelin katılımıyla vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların madde bağımlılığı başta olmak üzere her türlü zararlı alışkanlıklardan korunmaları, huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve öğretimlerini yapabilmeleri amacıyla 4 bin 896 okul ve çevresinde 'Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması' yapıldı.
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TERÖR ÖRGÜTLERİNE BÜYÜK DARBE!
Açıklamada "29'u ölü, 11'i teslim, 10'u sağ olmak üzere toplam 50 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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