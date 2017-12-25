Terim İlk Galibiyetini Aldı

Süper Lig 17'nci hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 19'da Rodrigues, 53'te Yasin ve 70'te Maicon kaydederken, Göztepe'nin tek golünü ise 9'uncu dakikada penaltıdan Jahovi

Galatasaray, dördüncü Fatih Terim döneminin ilk maçına renktaşı Göztepe ile çıktı. Türk Telekom Stadı’nda oynanan maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. İki takım Süper Lig’de en son 18 Nisan 2003’te karşılaşırken, stadı dolduran binlerce Galatasaray taraftarı Fatih Terim’e sevgi gösterilerinde bulundu.

Galatasaray’da Igor Tudor’un görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna 4’üncü kez oturan Fatih Terim, alkışlar eşliğinde stada çıktı.

Galatasaray ile en son 22 Eylül 2013’te Beşiktaş maçında sahaya çıkan tecrübeli teknik adam, stadı dolduran binlerce taraftarın tezahüratları eşliğinde yerini aldı. Terim, taraftarın sevgi gösterilerine tribünlere giderek karşılık verdi.

GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da geçtiğimiz hafta oynanan Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesine göre 2 değişiklik yapıldı. Fatih Terim, geçtiğimiz hafta görev alan Yasin Öztekin ile Ahmet Çalığı yedek soyundurarak Rodrigues ve Serdar Aziz'e ilk 11'de görev verdi.

Sakatlığı sona eren Tolga Ciğerci ile Iasmin Latovlevici de Göztepe maçında yedek kulübesinde şans beklerken Mariano Filho kadroda yer almadı.

SABRİ İLK KEZ RAKİP

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu, eski takımına karşı ilk kez sahaya çıktı.

Galatasaray ile yolları ayrıldıktan sonra İzmir ekibi Göztepe ile anlaşan Sabri Sarıoğlu, Türk Telekom Stadyumu'na ilk kez rakip olarak yer aldı. Mücadele öncesinde Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, 21 yılını sarı-kırmızılı ekipte geçiren Sabri Sarıoğlu'na plaket takdim ederken tribünlerden destek tezahüratları geldi.





TRİBÜNLER DOLDU

Galatasaray ile Göztepe arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta tribünler büyük kısmı doldu. Tribünlerde yaklaşık 44 bin taraftarın yer aldığı belirtildi.

Öte yandan Galatasaray tribünlerinden 'İmparator Fatih Terim' tezahüratları yükselirken Göztepeli taraftarlar da 'Kebapçı Selo' diye bağırarak Terim'e atıfta bulundular.

Fatih Terim galibiyet ile başladı

Süper Lig 17'nci hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Sarı-Kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 19'da Rodrigues, 53'te Yasin ve 70'te Maicon kaydederken, Göztepe'nin tek golünü ise 9'uncu dakikada penaltıdan Jahovic kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 35'e yükselterek ilk yarıyı 2'nci sırada tamamlarken, Göztepe ise 30 puanla 6'ncı sırada kaldı.