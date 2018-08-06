Terim: ''Akhisarspor'u tebrik ediyorum''

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'a penaltılarda 5-4 mağlup olan Galatasaray'ın 400. maçında iyi bir oyun oynanmasını ve kupanın alınmasını arzu ettiğini ancak olmadığını söyledi.

Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da kupayı kazanmak istediğini belirtti.

Haftaya Süper Lig'in başlayacağını hatırlatan Terim, "Bugün itibarıyla ne yapmamız gerekiyorsa çabuk aksiyon almamız gerekiyor. Akhisarspor'u tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. 400. maçımızda iyi bir oyun oynanmasını ve kupa alınmasını isterdim. Ama nasip değilmiş. Rakibimizi tebrik ediyor, hayırlı olsun diyoruz. Türkiye liginin de başlayacağı bu hafta bütün takımlara kazasız belasız bir sezon diliyorum." şeklinde konuştu.

Bazı bahanelere sığınılmaması gerektiğini vurgulayan Terim, şunları kaydetti:

"Galatasaray takımı burada gelip oynayarak bu kupayı almalı. Doğrusu budur. Ama kaybetsek de kazansak da takımda ciddi bir konsantre, muhakkak ki bazı oyuncularımızın çok konsantre olmadığı ortada. Unutulmamalıdır ki ne kadar iyi oyuncu olursanız olun, ne kadar yetenekli oyuncu olursanız olun aynı anda atletik performanslarınızın da üst seviyede olması gerekir, doğru yapabilmeniz için. Bunun için de kendinizi iyi hazırlamanız gerekir. Bazı oyuncularımızın fizik eksikliği çok açık, geçen süre içerisinde bir takım sıkıntılardan dolayı. Yarın sabah itibarıyla çalışmaya devam. Lige iyi bir başlangıç için çalışacağız. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Sonuç itibarıyla penaltılarla bir kupa kaybettik. Kazanmak isterdik, Galatasaraylılara sezona başlarken bir kupayla girmelerini sağlamak için ama olmadı. Kendi içimizdeki bazı şeyleri çok çabuk çözeceğimizden de emin olabilirsiniz."

Galatasaray'ın daha iyi oynaması gerektiğine dikkati çeken Terim, "Şu anki seviyeden biraz daha iyi olunması gerektiğini ifade ediyorum. Şikayet etmiyorum. Çünkü durumumuzu bildiğimiz için biz şartları zorluyoruz. Yapabiliriz. Bazı adımları daha cesur atmalıyız. Hiç kimse Galatasaray'dan daha büyük değildir. Adımları daha cesur atacağız. Aslan gibi ligimize çıkacağız. İddialı bir şekilde oyunumuzu oynayacağız. Yine şampiyonluk iddiasıyla oynayacağız. Benim bütün derdim bu takımla biz şampiyonlar liginde cezalandırılırız. Daha doğrusu bu oyunla. Yine değişeceğiz, oyunumuz daha da gelişecek. Daha iyi olacağız. Ama oradaki tecrübem beni şimdiden ikaz etmeye zorluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akhisarspor cephesi

Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, güzel bir gece yaşadıklarını söyledi.

İyi ve kaliteli bir takıma karşı oynamanın kolay olmadığına işaret eden Susic, şöyle konuştu:

"Öncelikle futbolcularımı kazandıkları zafer için tebrik ediyorum. Futbolcularıma sahaya çıkmadan önce, 'sahaya çıkın ve futbol oynayın, hiçbir zaman baskı altına girmeyin çünkü karşımızda büyük bir takım var ve bunun farkındayız. Kaybettiğiniz takdirde kimse size bir şey demeyecek. Kaybetseniz de büyük bir şey kaybetmeyeceksiniz. Bundan dolayı siz sahaya çıkın ve elinizden geleni yapın ve oyundan zevk alın.' dedim. Onlar da bugün 120 dakika boyunca ellerinden geleni yaptılar. Maçın sonunda kupayı almayı hak ettiler."

Kupaya Galatasaray'dan daha fazla motive olduklarının altını çizen Susic, "Galatasaray zaten bu kupayı 5 defa almıştı. Bizim ise bir daha ne zaman kazanacağımız belli değildi. O yüzden kupayı almaya Galatasaray'a göre daha fazla motiveydik." şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin Fatih Terim'in açıklamalarını takip eden basın mensuplarının, kendisini beklemeden salonu terk etmelerine ilişkin soruya ise "Her halde çok yorgundular. O yüzden gitmek istemişlerdir. Şu an baya bir geç oldu. Saat 01.00'e geliyor. Bunlar bizim için önemli değil. Önemli olan bugün sahadaki mücadeleydi. Bir aydır bu maça hazırlanıyoruz. Herkes sahada elinden geleni yapmaya çalıştı. Belki de bu yüzden bu kupayı kazandık. Dikkat edilmesi gereken olay bu bence." yanıtını verdi.