TERCİHİ TÜRK TASARIMI

Ailesi ile birlikte İtalya'da tatilde olan Kylie Jenner, tatilde giydiği çiçek desenli mini elbisesi ile dikkat çekti. Jenner'ın kıyafeti Türk tasarımcı Duygu Ay'a ait...

Doğum günü için eşi Travis Scott ve ailesi ile birlikte İtalya’ya giden, 250 milyon dolarlık lüks bir yatı 1.2 milyon dolara kiralayan Kylie Jenner, tatil boyunca tercih ettiği kıyafetlerle dikkat çekiyor…Tatil boyunca dünyaca ünlü markaların kıyafetlerini giyen Jenner, geçtiğimiz gün ise pembe çiçek desenli, korseli, mini bir elbise tercih etti. Instagram hesabından da bolca fotoğraf paylaşan genç milyarderin stili beğeni topladı.Türk tasarımcı Duygu Ay’a ait olan tasarım 529 dolar. Yaklaşık olarak 3 bin TL değerinde olan şifon elbisenin korsesi ise ipekten…