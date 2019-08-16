TERCİHİ TÜRK TASARIMI

Doğum günü için eşi Travis Scott ve ailesi ile birlikte İtalya’ya giden, 250 milyon dolarlık lüks bir yatı 1.2 milyon dolara kiralayan Kylie Jenner, tatil boyunca tercih ettiği kıyafetlerle dikkat çekiyor…Tatil boyunca dünyaca ünlü markaların kıyafetlerini giyen Jenner, geçtiğimiz gün ise pembe çiçek desenli, korseli, mini bir elbise tercih etti. Instagram hesabından da bolca fotoğraf paylaşan genç milyarderin stili beğeni topladı.Türk tasarımcı Duygu Ay’a ait olan tasarım 529 dolar. Yaklaşık olarak 3 bin TL değerinde olan şifon elbisenin korsesi ise ipekten…
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Ailesi ile birlikte İtalya'da tatilde olan Kylie Jenner, tatilde giydiği çiçek desenli mini elbisesi ile dikkat çekti. Jenner'ın kıyafeti Türk tasarımcı Duygu Ay'a ait...
Etiketler: Kylie Jenner, Duygu Ay, HOT, Family
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- 15:24 - İRAN'DA DEPREM!
- 15:18 - DEVRAN ÇAĞLAR HAYATINI KAYBETTİ!
- 15:16 - BAŞI BELAYA GİRDİ
- 15:11 - TAYYİP KİMİ GÖREVDEN ALDI?
- 15:08 - PAKİSTAN'DA PATLAMA!
- 15:06 - İNCE İLE DANS ETTİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
- 15:03 - FİDAN WASHİNGTON'A BÜYÜKELÇİ Mİ OLUYOR?
- 14:58 - YİNE HABER OLDU
- 14:44 - BU KIZLAR NE YAPIYOR?
- 14:39 - CEMİL İPEKÇİ HADİSE'YE NEDEN TAKTI?
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