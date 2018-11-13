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Terbiyesizler!

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Terbiyesizler!
Cicişler olarak ün yapan Esra-Ceyda kardeşler skandallarına devam ediyor. Esra Ersoy Dubai'li iş adamıyla öpüştüğü resimleri sosyal medyada paylaştı.

Kamuoyunda 'Cicişler' olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler skandallarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Bodrum'da saç saça baş başa kavga görüntüleri ile gündeme gelen, sonrasında Esra Ersoy'un çıplak görüntülerinin basına sızmasıyla magazin gündemini meşgul eden kardeşler şimdi de sosyal medya paylaşımıyla konuşuldular.

Son olarak intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Esra Ersoy'un Dubai'li bir iş adamıyla samimi görüntüleri sosyal medyada konuşulmaya başlandı.Esra Ersoy'un Dubai'li işadamıyla öpüşürken çekmiş olduğu pozları sosyal medya hesabından paylaşması kullanıcılar tarafından tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcıları Esra Ersoy'a bu pozlar nedeniyle tepki gösterdi.

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