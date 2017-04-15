Teoman, esmer güzelle fena yakalandı

Ünlü şarkıcı Teoman, Beyoğlu'nda esmer bir güzelle dudak dudağa fena yakalandı.

İlerleyen dakikalarda içeride tanıştığı bir güzelle yakınlaşan ve hava almak için tekrar dışarı çıkan Teoman, muhabirlerin gittiğini sanınca olanlar oldu.Gece hayatına hızlı bir geri dönüş yapan Teoman önceki gecce Asmalımescit’te görüntülendi.Tek başına geldiği mekândan bir ara sigara içmek için dışarıya çıkan şarkıcı, yolun karşısında bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etti.