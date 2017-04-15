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Teoman, esmer güzelle fena yakalandı

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Teoman, esmer güzelle fena yakalandı
Ünlü şarkıcı Teoman, Beyoğlu'nda esmer bir güzelle dudak dudağa fena yakalandı.

İlerleyen dakikalarda içeride tanıştığı bir güzelle yakınlaşan ve hava almak için tekrar dışarı çıkan Teoman, muhabirlerin gittiğini sanınca olanlar oldu.Gece hayatına hızlı bir geri dönüş yapan Teoman önceki gecce Asmalımescit’te görüntülendi.Tek başına geldiği mekândan bir ara sigara içmek için dışarıya çıkan şarkıcı, yolun karşısında bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etti.

  • ‘ÇOCUKLAR OLDU MU ŞİMDİ?’ Sokak ortasında öpüşen ikili, flaşlar patlayınca şoke oldu.Esmer güzel içeri kaçarken, ardından “Gel hayatım gel” diye seslenen şarkıcı, “Çocuklar oldu mu şimdi?” diyerek gazetecilere sitem etti.

  • GECCE

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