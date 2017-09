TEOG YERİNE YENİ SİSTEM: SORULAR TEST DEĞİL...

Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) Akademik Yılı Açılışı ile fahri doktora tevcih törenine katıldı. Başbakan Yıldırım, TEOG yerine gelecek yeni sistemle ilgili bilgiler verdi.

Başbakan Yıldırım'ın sözleri şöyle:

Bunun öğrenciler ve veliler üzerinde oluşturduğu stres var. 4 yılını ilkokul, 4 yılını ortaokul olarak okuyor. Spor lisesine mi gidecek fen bilimlerine mi imam hatipe mi gidecek? Sınav kalkıyor. Her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor 5-6-7-8 bu bir veri.

Ayrıca derslerdeki öğrencinin ilgisi ne tarafa gidiyor? Spor mu sanat mı matematik mi? Buralar tespit ediliyor buna belirli oranda katkı yapan 8. sınıfta sınav yapılıyor. O sınavın soruları soru bankasından geliyor. Her okul kendine göre yapmıyor. Okuma sistemi de dışarıda okunuyor. Mezuniyet puanı çıkıyor o puana göre öğrenci istediği yere yerleşiyor. 6. sınıfa giden torunum var Bahar. Gittim sarıldı boynuma 'Dede TEOG kalktı ne güzel' Kızım senin ne işin var TEOG'la. O bile TEOG stresine girmiş. Daha 2 sene var. Yazık günah değil mi bu evlatlarımıza?

SORULAR TEST DEĞİL KLASİK SORULAR OLACAK

Bir de burada sorular test değil. Bayağı sınıfta yaptığı klasik sorular olacak. Açık uçlu sorular. Sosyal bilgiler, şunu anlat. Matematik, şu problemi çöz. A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı yok.

ESAS BELİRLEYİCİ OLACAK

Çalıştıysa zaten buna cevap verecek. Buradan alınacak sonuçlar da mezuniyete esas belirleyici notlar olacak.

ÜNİVERSİTEDE DE SINAVLAR BASİTLEŞTİRİLECEK

"Üniversitelerde de sınavlar basitleştirilecek. Buna benzer bir şey. Bir sınav olacak tek bir sınav bir müddet daha ama bu da esasında ortaokuldan, liseden gelen başarıyla birleştirilerek bu sınav gerçekleştirilecek. Bu sınav tek başına belirleyici bir sınav olmayacak"

'DOĞUM TARİHİM 20 ARALIK'

Başbakan Yıldırım, yaptığı konuşmada, özgeçmişiyle ilgili iki yerde yanlış olduğunu belirterek, "Doğum tarihim 21 Aralık değil, 20 Aralık. Gerçi beni bir gün gençleştirdiniz. Fena bir şey değil. Bir eksik, beş torun. Artık çocukları geçtik, torunlara bakıyoruz. Onların bize ihtiyacı kalmadı, torunlar daha fazla ilgimi çekiyor. Her dede gibi ben de torunlarıma çok daha düşkün hale geldim." diye konuştu.



Akademik yılın öğencilere hayırlı olması dileğinde bulunan Yıldırım, Türkiye'nin bulunduğu bölgede çok önemli sınamalara tabi olduğunun altını çizdi. Hem içeride hem dışarıda çok dinamik bir yapı olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Daha alçak darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçti. Az önce Rektör Hocamız da çok güzel ifade etti, maalesef güzel duygularımızı, milli duygularımızı, bayrak sevdamızı, ülke sevdamızı, dini duygularımızı, bütün değerlerimizi istismar eden, istiskal eden, kökleri dışarıda olan bir terör örgütü ile bu ülke yüzleşti. Üniversiteleri, yargı camiasını, kolluğu, askeri içeriden adeta bir mikrop gibi kuşatarak, ülkenin bağımsızlığına, demokrasisine, geleceğine kasteden alçak bir girişim içerisinde bulundu. Ama Türk milletinin, bu aziz milletin 'Bağımsızlık benim karakterimdir.' diye tanımladığı Gazi Mustafa Kemal'in düsturuyla o gün, milliyetçi, vatansever, bayrağını seven bütün unsurlarıyla askeriyle polisiyle savcısıyla hakimiyle medya mensubuyla ve her şeyden daha önemlisi, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara inen, her biri bir kahraman olan aziz milletin evlatlarıyla bu alçaklara gereken cevabı o gece verdik. O gece, o karanlık gece, halkın, Hakk'ın gücünün, tankın gücünü yendiği gecedir."



Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz gecesi, inanan, iman eden, ülkesi için gözünü kırpmadan canını vermeye hazır olan bir milletin neleri başaracağının tüm dünyaya gösterildiğini anlatarak, "Öyle ki bu işin arkasında olanlar, bu işi kurgulayanlar şaşkına döndü, nasıl bir tepki vereceğine uzun süre karar veremediler. Çünkü onlar çok emindi. Yıllardır yatırım yaptıkları, yetiştirdikleri bu alçaklar ordusu sonuç alacaktı, sonuç yüzde 100 başarılı olacaktı ama olmadı. Çünkü hesap edemedikleri şey, aziz Türk milletinin karakteriydi, bağımsızlık aşkıydı. Bu millet 'Çanakkale geçilmez.' derken de aynı ruha sahipti, 15 Temmuz'da 'Bu bayrak inmez, bu ezan dinmez.' diyerek aynı ruhu göstermiştir."