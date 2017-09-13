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Tendürek'te operasyon: 5 terörist öldürüldü
Ağrı'da Tendürek dağı Keçitepesi bölgesinde hava destekli yürütülen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Ağrı, Tendürek Dağı, operasyon, haberler
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