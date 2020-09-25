Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’den Trump’a ‘Türkiye’de değilsin’

Demokrat Parti Temsilciler Meclisi Başkanı , ‘sonucu kabul etmeden önce Trump’ın seçimin ‘ne olacağını görmemiz gerekeceği’ yolundaki sözlerine sert tepki gösterdi.

Pelosi, Trump’ın ‘otokrat’ olarak nitelediği aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bulunduğu Rusya, Kuzey Kore ve Suudi Arabistan liderlerine, ‘hayranlık duyduğunu’ söyledi, şöyle konuştu:

‘ Ancak kendisine hatırlatırım. Kuzey Kore’de değilsiniz, Türkiye’de ya da Rusya’da değilsiniz Sayın Başkan Suudi Arabistan’da da değilsiniz. Amerika Birleşik Devletleri’ndesiniz. Burası bir demokrasi. Neden bir an için ettiğiniz başkanlık yeminini onurlandırmaya çalışmıyorsunuz.’

Pelosi’nin videosu:

https://www.mrctv.org/videos/pelosi-trump-you-are-not-n-korea-turkey-russia-or-saudi-arabia

Trump, ‘Biden’ın seçimi kazanması durumunda görevi barışçı şekilde devredip-devretmeyeceği şeklindeki sorusuna, “Ne olacağını görmemiz lazım. Oy pusulaları hakkında çok fazla şikayetim var’ demiş, ‘posta yoluyla oylamada oy pusulalarının kontrolden çıktığını’ öne sürmüştü. Trump, konunun Anayasa Mahkemesi’ne taşınması halinde, mahkemenin vereceği karara uyacağını söylemişti.

Pelosi, Trump’ın seçim öncesi böyle bir meseleyi gündeme getirmesinin üzüntü verici olduğunu bildirdi, Trump’ı postayla gönderilen oylamayı geçersiz kılmakla suçladı.

Pelosi, ‘asıl önemli olan, insanların oy vermesi ve oylarının, kime oy verirlerse verilsin, sonuç ne olursa olsun atılmış olarak sayılmasıdır’ dedi.