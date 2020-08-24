  • BIST 1.116
  • Altın 461,173
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6919
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKim Jong-un komaya girdi: Ülkeyi kız kardeşine bıraktı

Temmuz'da gelen yabancı ziyaretçiler yüzde 85.9 azaldı

»
Temmuz'da gelen yabancı ziyaretçiler yüzde 85.9 azaldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85.9 azalma olduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine dayandırılan verilere göre; 2020 yılı Temmuz ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, yıllık bazda yüzde 85.9 azalarak 932 bin 927 kişe geriledi.

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 77.97 azalarak, 5 milyon 440 bin kişiye geriledi.

Verilere göre, Temmuz ayında gelen ziyaretçilerin 3 bin 412 kişi ile yüzde 0.37'si günübirlikçiydi.

Temmuz ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul yüzde 32.36 pay ile 301 bin 930 kişi,
2-Antalya yüzde 21.92 pay ile 204 bin 541 kişi,
3-Edirne yüzde 19.57 pay ile 182 bin 571 kişi,
4-İzmir yüzde 6.20 pay ile 57 bin 861 kişi,
5-Muğla yüzde 5.94 pay ile 55 bin 370 kişi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Koronavirüs yasakları mı geliyor?24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:39
  • Fatih Portakal istifa etti?24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:31
  • Yurtiçi Kargo veri tabanına hacker mi saldırdı?24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:06
  • Giresun'da sel felaketi! Bakanlar bölgede son durumu aktardı23 Ağustos 2020 Pazar 17:20
  • Can kaybı 800 bini aştı23 Ağustos 2020 Pazar 16:30
  • Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı23 Ağustos 2020 Pazar 16:25
  • Demet Akalın'nın doğalgaz paylaşımı olay oldu!22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:49
  • Yılmaz Özdil: Ben artık emin oldum!22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:27
  • Fatih Altaylı: "Kim bilir, belki biz bu gazı çıkarıncaya kadar..."22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:20
  • Sosyal Medyada SWAP söylentileri21 Ağustos 2020 Cuma 14:31
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim