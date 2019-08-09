TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN İLGİNÇ OTOYOL YORUMU!

Saadet Partisi, yeni açılan İstanbul-İzmir otoyolu hakkında bir video yayınlayarak, geçiş ücretlerine ve benzin fiyatlarına vurgu yaparak, otoyoldan yapılacak bir yolculuğun fiyatına dikkat çekti.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Saadet Partisi, “Masraf Trafiği: Yeni İstanbul-İzmir Otoyolu” isimli bir video yayınladı. Videoda İstanbul-İzmir Otoyolu’nu kullananların ödedikleri yol ve yakıt ücreti bilgisayar oyunu şeklinde gösterildi. Yolun maliyetiyle ilgili bilgilerin ardından oyunun sonunda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Makul hizmetlerin destekçisiyiz. Ancak bizi borç batağına sürükleyenlerin karşısındayız. Devlet tüccar, vatandaş da müşteri değildir” ifadelerini kullandı.