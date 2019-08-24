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TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN HÜKÜMETE TEPKİ!

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TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN HÜKÜMETE TEPKİ!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümet ile memurlar arasında görüşülen 5'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecine tepki gösterdi. Görüşmeler kapsamında hükümetin Ali Cengiz oyunu oynadığını belirten Karamollaoğlu, memurların kazandığı ha


SonDakika.com'un haberine göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümet ile Memur-Sen arasında yürütülen 5'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi kapsamında anlaşma sağlanamaması hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu konu hakkında şu açıklamaları yaptı:
"HÜKÜMET TAM BİR ALİ CENGİZ OYUNU OYNUYOR"
"Malumunuzdur ki; 3 milyonu aşkın memur ve 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren pazarlık sürecinde hala bir anlaşmaya varılamadı. Hükümetin 2020 için yüzde 4+4 ve 2021 için yüzde 3+3 oranındaki zam teklifini haliyle memurlar kabul etmedi ve mesele hakem heyetine taşındı. Ancak toplu sözleşme sürecine dair edindiğimiz bilgiler akıl alır gibi değil. Hükümet tam bir Ali Cengiz oyunu oynuyor. 20 gün boyunca devam eden görüşmelerde kamu işveren heyeti ve sendikalar zam oranı dışındaki birçok konuda uzlaşmışlar. Fakat... Bu görüşmeler esnasında sendikalar heyeti uzlaşılan maddeleri tutanak altına almak istemesine rağmen teklifleri kabul görmemiş. Anlaşma çıkmayan sürecin sonunda işveren heyeti, uzlaştığı maddeleri de hakem heyetine götürmek istiyor.

 

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