Temel Karamollaoğlu Türkiye'nin AB ile ilişkilerini değerlendirdi

AB'nin Türkiye'ye ciddi yaptırım kararları alacağını söyleyen Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin AB'ye üye olmasına olumlu yaklaştığını belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Lideri'nin ana gündeminde ise Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkileri vardı.

Son günlerde gündemde olan Avrupa Birliği tartışmalarına da değinen Karamollaoğlu, Türkiye için "AB üyesi olabiliriz." değerlendirmesinde bulunarak şu ifadeleri kullandı;

"CİDDİ YAPTIRIM TEHDİTLERİ VAR"

"Muhterem arkadaşlar…Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan birisi AB zirvesinin yapılmasıdır. AB zirvesinde alınacak kararlar sonrası Türkiye’nin ciddi yaptırımlar ile karşı karşıya kalması söz konusu. AB Parlamentosunda şaşaalarla karşılanmış bir ülkeydik, şimdi ise tam tersi.

"AB'YE ÜYESİ OLABİLİRİZ AMA BİR ŞARTLA"

Biz AB aşığı değiliz, AB üyesi bir Türkiye olabilir mi? Olabilir ama Türkiye İslam ülkeleri ile yaptığı anlaşmalara sadık kalacaksa bu olabilir. Bunu rahmetli Erbakan Hocamız söylemişti zamanında… Belirtelim ki biz Mavi Vatan, Doğu Akdeniz gibi konularda hükümetin yanındayız."