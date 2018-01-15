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TEM'de 12 Araç Birbirine Girdi

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TEM'de 12 Araç Birbirine Girdi
TEM otoyolunun İzmit geçişinde tünel içinde 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Tünel içindeki kazada yangın çıkmaması olası bir faciayı önlerken, TEM otoyolunun Ankara istikametinde 10 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu.

Kaza öğle saatlerinde TEM otoyolu İzmit Gültepe Tüneli Ankara istikametinde meydana geldi. Aralarında bir yolcu otobüsünün de bulunduğu 12 araç  tünel içinde birbirine girdi. Meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Son dakika... TEMde 12 araç birbirine girdi

Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika... TEMde 12 araç birbirine girdi

Kaza sonrası TEM otoyolu Ankara istikametinde 10 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların bir kısmının çekici yardımı ile tünel içerisinden çıkarılmasıyla trafik, kontrollü olarak tek şeritten verildi. 

Son dakika... TEMde 12 araç birbirine girdi

Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından TEM’de trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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