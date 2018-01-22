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TEM Otoyolu’na Yeni Yan Yol

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TEM Otoyolu’na Yeni Yan Yol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından TEM Otoyolu Metris Kavşağı Yanyol ve Köprülü Kavşak çalışmaları ile Gaziosmanpaşa’ya yeni bir yan yol kazandıracak projenin inşaatına başlandı.

Gaziosmanpaşa, trafik sıkışıklığını azaltma yönünde art arda yapılan çalışmalar ve kazandırılan yeni yollar ile birlikte ulaşımda prestijli bir konuma gelmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede, İBB ile ortak yürütülen projelere bir yenisi daha ekleniyor. Eyüp – Gaziosmanpaşa Caddesi Tüneli yapım çalışmaları devam ederken, ilçeye geçişlerde trafiği büyük ölçüde azaltacak ve Karadeniz Mahallesinden ilçeye geçişleri kolaylaştıracak bir başka proje olan Metris Köprülü Kavşağı ve Yanyol yapım çalışmalarına da başlandı.

Metris Kavşağı’nda oluşan trafik yoğunluğunu, yanyollar ve köprülü kavşak inşaatı ile çözmeyi hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TEM Otoyolu üzerinden Gaziosmapaşa’ya geçişleri kolaylaştıracak yeni bir bağlantı yolu inşa ediyor. Böylece Edirne yönünden gelen araçlar Metris üzerinde oluşan trafiğe takılmadan ilçeye giriş yapabilecek.

Metris Kavşağı Kuzey-Güney Yanyol ve Köprülü Kavşak İnşaatı yapım çalışmaları kapsamında TEM Otoyolu Metris Kavşağı’nda oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 4 bin 500 metre 1 gidiş 1 geliş yanyol imalatı inşa edilecek. TEM Otoyolu üzerine de 120 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde araç geçiş köprüsü yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan Metris Kavşağı Kuzey-Güney Yanyol ve Köprülü Kavşak inşaatı ile TEM Otoyolu üzerine gelecek araç geçiş köprüsünün orta ayak imalatlarının yapılabilmesi için 30 gün süreyle her iki istikamette 200 metre sol şerit yol daraltılacak. Çalışmalar tamamlandığında bölgede oluşan trafiğin büyük ölçüde çözüme kavuşması sağlanacak.

 

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