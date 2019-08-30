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TELSİM GERİ DÖNDÜ!

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TELSİM GERİ DÖNDÜ!
TMSF, kendisine devredilen GSM şirketi Telsim'in alacaklarını tahsis etmek için özel hukuk bürolarına talimat verdi. Hukuk büroları da borçlu olduğu 'düşünülen' kişileri arayarak, 'borcunuzu ödeyin yoksa icra göndereceğiz' diyor.

SonDakika.com'un haberine göre; Telsim'in bünyesindeki alacakların dosyasına bakan Küresel Hukuk Bürosu şikayetleri anlatırken, borçlu olmayanların da isim ve soy isim benzerliği nedeniyle aranabildiğini kabul ediyor. Borçlar Hukuku alanında uzman olan Avukat Muharrem Akyol, gerçekten Telsim kullanıp borçlu kalanları uyarıyor: İcra takibi zaman aşımına uğramış olabilir.
"BORÇLU OLMAYANLAR DA ARANIYOR"
Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş., 13 yıl önce TMSF'ye devredildi. Şirketin devrinden yıllar sonra bugün binlerce kişi aranarak ve 'haciz gelebileceği' söylenerek borçlarını ödemeleri isteniyor. Ancak aramaları yapan Küresel Hukuk Bürosu avukatları borçlu listesindeki ad ve soyadları üzerinde para tahsil etmeye çalışınca isim benzerlikleri de sorun oluyor. Aynı listedeki biri ile aynı ad-soyada sahip birçok kişi olduğu için bunlar da borçlu olmadığı, hatta hiç Telsim hattı kullanmadığı halde 'borçlu' muamelesi görebiliyor.

 

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