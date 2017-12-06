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Tekrar Gözaltına Alındı!

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Tekrar Gözaltına Alındı!
Eski futbolcu Zafer Biryol, savcılığın itirazı sonrasında çıkartılan yakalama kararı kapsamında yeniden gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında  eski futbolcu Zafer Biryol, 17 Kasım'da Bylock kullandığı iddiasıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Biryol, 28 Kasım'da sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Zafer Biryol'un serbest bırakılmasına itiraz etmesi sonucu yakalama kararı çıkartıldı. Biryol , İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün yeniden gözaltına alındı. Zafer Biryol,  Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

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