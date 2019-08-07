TEKNE POZU OLAY OLDU

Genç oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yayınladığı teknedeki fotoğraflarına hayranları ve takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.

ATV'de Pazartesi akşamları yayınlanan Canevim dizisinde Ceylan karakteri ile hayat veren genç oyuncu Biran Damla Yılmaz, sosyal medya hesabından birbirinden güzel fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlayan 22 yaşındaki Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk kez Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile geçti. Başarılı oyuncu bu diziyle istediği başarıyı elde edememişti.2015 yılında ATV'de ekranlara gelen Kırgın Çiçekler dizinde canlandırdığı Eylül karakteri ile büyük bir üne kavuşan güzel oyuncu dizi ve sinema filmlerine rol aldı.Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, , Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol alan Biran Damla Yılmaz, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Ceylan karakterine hayat vermektedir.