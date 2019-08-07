ATV'de Pazartesi akşamları yayınlanan Canevim dizisinde Ceylan karakteri ile hayat veren genç oyuncu Biran Damla Yılmaz, sosyal medya hesabından birbirinden güzel fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlayan 22 yaşındaki Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk kez Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile geçti. Başarılı oyuncu bu diziyle istediği başarıyı elde edememişti.2015 yılında ATV'de ekranlara gelen Kırgın Çiçekler dizinde canlandırdığı Eylül karakteri ile büyük bir üne kavuşan güzel oyuncu dizi ve sinema filmlerine rol aldı.Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, , Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol alan Biran Damla Yılmaz, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Ceylan karakterine hayat vermektedir.
- BIST 98.412
- Altın 265,896
- Dolar 5,4814
- Euro 6,1586
- İstanbul 29 °C
- Ankara 28 °C
- İLK KARE GELDİ
- FİLM GERÇEK OLDU! DARPHANEYİ SOYDULAR
- HAYAL KURMAKTAN VAZGEÇMEDİM
- JENNİFER LOPEZ'İN İKİZİ ORTAYA ÇIKTI
- KIYAFETLERİ SERVET DEĞERİNDE
- GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTTI
- TRANSFERİN ÖNÜNE GEÇTİ
- TİMES MANŞET DEĞİŞTİRDİ!
- KAHVE 1 TL
- TEK BAŞINA TATİLE GİTTİ GERİ DÖNMEDİ
- KADINLARIN ÜSTSÜZ YÜZMESİNE İZİN ÇIKTI!
- TEKNE POZU OLAY OLDU
- YILMAZ VURAL'IN OĞLU SÜNNET OLDU
- MESUT ÖZİL GÖRÜŞMELERE BAŞLADI!
- KORUMAYLA YÜZDÜ!
TEKNE POZU OLAY OLDU
Genç oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yayınladığı teknedeki fotoğraflarına hayranları ve takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.
Etiketler: Biran Damla, Bikini, Tatil, Tekne
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
FİLM GERÇEK OLDU! DARPHANEYİ SOYDULARMEKSİKA'nın başkenti Meksiko'da federal darphane silahlı kişiler tarafından soyuldu. Soyguncular, darphaneden yaklaşık 14 milyon lira değerinde eski altın para alarak kayıplara karıştılar.
HAYAL KURMAKTAN VAZGEÇMEDİMBrezilyalı model Valentina Sampaio, Victoria's Secret'in ilk transseksüel modeli oldu. Markanın Secret Pink koleksiyonu için Instagram'da sahne arkası çekimleri paylaşan model Valentina Sampaio, "Hayal kurmaktan hiç vazgeçmedim" notu düştü.
JENNİFER LOPEZ'İN İKİZİ ORTAYA ÇIKTIÜnlüleri taklit eden herkes başarılı olamaz! Janice Garay'in, Jennifer Lopez'i taklit etme çabası olmasa da, eminiz istese mükemmel yapardı.
KIYAFETLERİ SERVET DEĞERİNDE2016 yılında 'My Kitchen Rules' programıyla sarsılmaz bir ün yakalayan Zana Pali'nin İtalya tatilinde giydiği kıyafetler, fiyatlarıyla dudak uçuklattı.
VİDEO GALERİ
- 16:57 - İLK KARE GELDİ
- 16:51 - FİLM GERÇEK OLDU! DARPHANEYİ SOYDULAR
- 16:47 - HAYAL KURMAKTAN VAZGEÇMEDİM
- 16:37 - JENNİFER LOPEZ'İN İKİZİ ORTAYA ÇIKTI
- 16:29 - KIYAFETLERİ SERVET DEĞERİNDE
- 16:23 - GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTTI
- 16:15 - TRANSFERİN ÖNÜNE GEÇTİ
- 16:08 - TİMES MANŞET DEĞİŞTİRDİ!
- 16:02 - KAHVE 1 TL
- 15:53 - TEK BAŞINA TATİLE GİTTİ GERİ DÖNMEDİ
- 15:46 - KADINLARIN ÜSTSÜZ YÜZMESİNE İZİN ÇIKTI!
- 15:45 - TEKNE POZU OLAY OLDU
- 15:38 - YILMAZ VURAL'IN OĞLU SÜNNET OLDU
- 15:35 - MESUT ÖZİL GÖRÜŞMELERE BAŞLADI!
- 15:33 - KORUMAYLA YÜZDÜ!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim