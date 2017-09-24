Tekirdağ’da pes dedirten görüntü

Tekirdağ’da bir vatandaşın motosikletle yolculuğu görenleri hayrete düşürdü.

Olay, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hükümet Caddesi üzerinde motosiklet üzerinde cam ve kapı çerçevesi taşıyan bir sürücünün trafikteki o anları pes dedirtti.

Vatandaşları hayrete düşüren görüntülerde sürücü hiçbir tehlikeye aldırış etmeden hem motosikleti sürüyor hem de kapı ve cam çerçevelerini taşıyor.

Diğer sürücülerin uyarısını dikkate almayan motosiklet sürücüsü, tehlikeli ve hayrete düşüren yolculuğuna devam ederek belli bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu ise diğer sürücüler tarafından fotoğraflandı.