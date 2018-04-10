  • BIST 110.995
  • Altın 174,883
  • Dolar 4,0730
  • Euro 5,0192
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

Tekirdağ'da Kimyasal Sızıntı!

»
Tekirdağ'da Kimyasal Sızıntı!
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobil camı üreten bir fabrikada meydana gelen kimyasal sızıntıdan etkilendiği belirtilen 38 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Saray ilçesi Çukurtyurt Mahallesi'nde otomobil camı üreten bir fabrikada, bazı işçilerde baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. İhbar üzerine fabrikaya ambulanslar sevk edildi. Cam temizlemede kullanıldığı belirtilen kimyasal madde sızıntısı nedeniyle etkilendiği değerlendirilen 38 işçi, Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından 12 işçi Çerkezköy, 11 işçi de Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Saray Devlet Hastanesi'ndeki işçilerden 10'u tedavilerinin ardından taburcu edildi. 28 işçinin hastanelerin Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ünitelerinde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Hastanede tedavisi süren işçilerden biri, fabrikaya cam temizlemede kullandıkları yeni bir kimyasal madde geldiğini belirterek, "Varil açılığında çevreye kötü bir koku yayıldı. Önceden kullandığımız kimyasallardan farklı bir kokusu vardı. Fabrikaya ağır koku yayıldı. Bir süre sonra da o sırada görev başında bulunan işçiler rahatsızlandı ve hastanelere geldik" dedi.

Sağlık ve AFAD ekipleri, fabrikada incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Öğrenci Servisi Şarampole Yuvarlandı!09 Nisan 2018 Pazartesi 09:45
  • Bağcılar'da otoparka silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı09 Nisan 2018 Pazartesi 09:34
  • Farih'te Yangın Paniği!09 Nisan 2018 Pazartesi 09:33
  • Aydın Doğan Veda Etti07 Nisan 2018 Cumartesi 11:30
  • İstanbul'da Tanker Dehşeti!07 Nisan 2018 Cumartesi 11:19
  • Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!07 Nisan 2018 Cumartesi 11:16
  • Kimyasal Hadım Geliyor!06 Nisan 2018 Cuma 15:55
  • Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı06 Nisan 2018 Cuma 15:51
  • Rektöre Büyük Tepki06 Nisan 2018 Cuma 13:49
  • FETÖ sanıkları kaçtı!06 Nisan 2018 Cuma 13:32
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim