Tek tip askerlik kaç ay olacak, ne zaman gelecek?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konunun birkaç bakanlığı ilgilendirdiği ve sürecin 2-3 ay gibi bir süre içerisinde tamamlanması gerektiği müjdesini verdi.

Tek tip askerlik konusunda binlerce gencin araştırması sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılan açıklamada tek tip askerlik konusunda çalışmaların sürdüğü ve kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulacağı açıklamasında bulunulmuştu.

Tek tip askerlik ile ilgili sürecin iki üç aydır sürdüğünü anlatan Hulusi Akar, konunun birkaç bakanlığı ilgilendirdiği ve sürecin 2-3 ay gibi bir süre içerisinde tamamlanması gerektiği müjdesini verdi.

ASKERLİK 9 AY MI OLACAK?

Tek tip askerlik yürürlüğe girdiği andan itibaren gelen bilgilere göre askerliğin uzun kısa dönem fark etmeksizin 9 ay olacağı gelen bilgiler arasında!

Kulislerde geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalara göre Tek tip askerliğin yürürlüğe girmesi ile adaylar üç ay süren temel askerlik eğitimlerini yaptıktan sonra isteğe bağlı olarak askerlik görevine ya devam edecek yada belirli bir ücret ödeyecek.

Genel şartlar ve kurallar Tek tip askerlik kanunu yürürlüğe girdiği andan itibaren netleşecek.